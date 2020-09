Meteo, si intrufola ARIA più FRESCA: previsioni per domani domenica 6 settembre 2020

By

Secondo le previsioni Meteo per domenica 6 settembre 2020 ci sarà una domenica soleggiata, protetta ancora dall’alta pressione, anche se per poco. In serata, infatti correnti fresche faranno breccia sulle regioni settentrionali, portando temporali alla sera e durante la notte. Temperature moderate.

Nord: previsioni domani domenica 6 settembre 2020

Domani è previsto tempo stabile su tutte le regioni, salvo locali rovesci in Alto Adige. Al pomeriggio e in serata ci sarà un peggioramento del tempo, con temporali su Alpi, Prealpi e parte della Pianura Padana. Tempo più asciutto su Emilia-Romagna. Temperature in leggera diminuzione.

Centro: previsioni domani domenica 6 settembre 2020

Sarà una domenica caratterizzata da bel tempo su tutto il Centro, fatta eccezione per qualche locale annuvolamento su Toscana e Lazio, ma senza fenomeni associati. Temperature stabili.

Sud e Isole: previsioni domani domenica 6 settembre 2020

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, eccetto locali addensamenti sulla Sardegna meridionale. Nelle ore pomeridiane e alla sera bel tempo ovunque, con cieli soleggiati. Temperature stabili.