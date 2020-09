Oroscopo di oggi, sabato 5 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

By

L’oroscopo di oggi sabato 5 settembre 2020. Siamo arrivati al weekend. Il primo di settembre. Quali cambiamenti vivranno i segni zodiacali nelle prossime ore? Mercurio raggiunge il segno della Bilancia e da manforte a quei segni, Gemelli, Bilancia e Acquario, che negli ultimi tempi hanno zoppicato sul fronte lavorativo. Il Leone recupera vitalità e ottimismo. Se sei curioso e vuoi saperne di più, dai uno sguardo al seguente oroscopo di oggi, segno per segno.

Oroscopo di oggi sabato 5 settembre 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi Ariete: sei carico come non mai! Sfrutta la gran quantità di energia che avrai per portare avanti i tuoi progetti. Leone: finalmente ritrovi il sorriso, merito di Venere nel tuo segno. Sagittario: provi ancora quella sgradevole sensazione di precarietà sul lavoro. Dovrai armarti di pazienza!

Oroscopo di oggi sabato 5 settembre 2020: segni di terra

Toro: oggi sarà una giornata proficua per chi vorrà chiarire in amore e trovare un punto di incontro con il partner. Vergine: il weekend perfetto per recuperare il tuo rapporto di coppia. Approfittane! Capricorno: il tuo nervosismo potrebbe salire alle stelle. Sforzati di mantenere la calma, domenica andrà meglio!

Oroscopo di oggi sabato 5 settembre 2020: segni di aria

Secondo l’oroscopo di oggi Gemelli: comincia ufficialmente la tua rimonta, sia in amore che sul lavoro. Bilancia: ancora qualche dubbio e preoccupazione, ma Venere, tua protettrice, sta per arrivare a darti manforte! Acquario: c’è un progetto importante che ti gira in testa da un po’. Rimboccati le maniche e datti da fare, le stelle saranno dalla tua parte!

Oroscopo di oggi sabato 5 settembre 2020: segni di acqua

In base all’oroscopo di oggi Cancro: tra dubbi, qualche preoccupazione e alti e basse questo sabato si dovrà prenderti con le pinze! Scorpione: c’è una questione aperta con il partner o con un membro della famiglia che dovrai deciderti di chiarire. Pesci: finalmente ti lasci alle spalle le difficoltà degli ultimi giorni e ti prepari a vivere un periodo più fortunato.