Paparazzato il nuovo studio di Uomini e Donne | Le foto in anteprima

Come vi abbiamo già detto, Lunedì 7 Settembre tornerà in onda Uomini e Donne con qualche modifica importante. Lo studio rinnovato è stato paparazzato, proprio come ci mostra Davide Maggio e possiamo così capire come Maria De Filippi ha deciso di muoversi all’interno di esso.

Ciò che già sapevamo era l’unione del trono classico e il trono over, proprio come abbiamo visto nelle ultime puntate prima della pausa estiva. Ovviamente i vari cambiamenti sono stati resi possibili assicurando la distanza di sicurezza e garantendo la tranquillità del cast e il pubblico.

Paparazzato il nuovo studio di Uomini e Donne

I protagonisti Over mantengono la loro posizione, mentre dietro i troni Classici e gli opinionisti vedremo il pubblico che non siederà più accanto alla conduttrice. Per terra degli adesivi colorati per segnare i posti per ballare, in totale distanza di sicurezza.

Nei gradini dove Maria De Filippi era solita stare, vi saranno delle sedie blu per i cavalieri e rossi per le dame, e l’ultima fila sarà inibita al pubblico. Ovviamente tra una sedia e l’altra ci sarà un separé di plexiglass, per assicurare la sicurezza di ogni persona. Al centro un grande led circolare che scenderà sospeso solo quando necessario, ad esempio per vedere le varie esterne.