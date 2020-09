Ricetta calamari in umido: ingredienti, preparazione e consigli

I calamari in umido sono un secondo piatto semplice ma gustoso di assaporare al meglio questi molluschi. Per chi ama il pesce i calamari in umido sono una preparazione perfetta da concedersi anche quando non si ha molto tempo.

Calamari in umido – Ingredienti

Ingredienti per 4 persone.

Calamari 1 kg

Aglio 1 spicchio

Vino bianco 70 g

Olio extravergine d’oliva 30 g

Per il sugo:

Pomodori pelati 800 g

Olio extravergine d’oliva 20 g

Aglio 1 spicchio

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Prezzemolo q.b.

Calamari in umido – Preparazione

Per preparate i calamari in umido iniziate dal sugo. In un tegame capiente, versate l’olio e l’aglio, lasciate insaporire l’olio per un paio di minuti circa a fuoco basso. Versate i pomodori pelati in una ciotola e schiacciateli leggermente con una forchetta, quindi quando l’olio sarà ben caldo versate i pomodori pelati. Lasciate cuocere a fuoco lento per almeno 30 minuti, mescolando ogni tanto. A cottura ultimata il sugo si sarà addensato, eliminate con una pinza da cucina lo spicchio di aglio e tenete da parte.

Occupatevi poi della pulizia dei calamari: sciacquateli sotto l’acqua corrente, poi con le mani estraete la testa dal mantello. Proseguite con l’estrazione della penna di cartilagine trasparente che si trova nel mantello.

Lavate di nuovo i calamari accuratamente ed aiutatevi con le mani per estrarre le interiora. Ora eliminate la pelle esterna: praticate un’incisione con un coltellino sulla parte finale del mantello, quel tanto che basta per prendere un lembo della pelle, e tirate via completamente il rivestimento. Per finire rimuovete le pinne.

Separate la testa dai tentacoli incidendo con un coltellino poco sotto gli occhi. Prendete i tentacoli ed eliminate il dente centrale. Ora aprite il mantello a libro con un coltello incidetene la parte finale e tagliate mantello e pinne in listarelle di circa mezzo centimetro. Lasciate interi i tentacoli. Scolare i calamari in un colino.

Intanto scaldate l’olio di oliva in una padella con lo spicchio di aglio sbucciato intero, poi versate i calamari puliti e scolati, fate saltare a fiamma viva per 2-3 minuti: si arricceranno. Sfumate con il vino bianco e lasciate evaporare.

Eliminate l’aglio con una pinza da cucina e versate i calamari con tutto il condimento nel sugo di pomodoro. Salate, pepate e lasciate cuocere con un coperchio a fuoco basso per circa 10 minuti.

A cottura ultimata, spegnete il fuoco, tritate il prezzemolo fresco finemente e aggiungetelo ai calamari. I vostri calamari in umido sono pronti.

Calamari in umido – Consigli utili

Si consiglia di consumare subito i calamari in umido, se dovessero avanzare conservateli in frigorifero per 1 giorno al massimo.

I calamari in umido sono deliziosi da soli ma potete usarli come saporito condimento per la pasta o per farcire dei crostini di pane tostato.