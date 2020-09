Ricetta paste di mandorla: ingredienti, preparazione e consigli

Fra gli ingredienti più utilizzati in Sicilia ci sono sicuramente le mandorle, e questa frutta secca è proprio l’ingrediente principale della ricetta che abbiamo deciso di proporvi oggi. Andremo a vedere come si preparano le paste di mandorla. Questi dolcetti vengono realizzati anche in altre regioni del sud Italia e in tante forme diverse. Ottimi da servire in ogni momento della giornata.

Paste di mandorla – Ingredienti

Con i seguenti ingredienti otterrete 20 dolcetti.

Mandorle pelate intere 250 g

Zucchero 250 g

Albumi (circa 2 piccoli) 60 g

Aroma alla mandorla ½ cucchiaino

Per guarnire:

Ciliegie candite q.b.

Mandorle intere q.b.

Paste di mandorla – Preparazione

Per preparare le paste di mandorla, inserite in un mixer dotato di lame di acciaio le mandorle pelate e lo zucchero e frullate fino a ridurle in polvere. Ricordate che questo passaggio dovrà durare pochi minuti per evitare che le mandorle si surriscaldino e rilascino il loro olio.

Unite gli albumi e l’aroma di mandorle e frullate nuovamente per amalgamare il tutto. L’impasto sarà pronto quando risulterà compatto ma morbido al tatto, quindi trasferitelo in un sac-à-poche ben resistente con bocchetta rigata da 10 mm.

Foderate una leccarda con la carta da forno che potete fissare meglio spremendo un po’ di impasto ai 4 angoli della teglia. Formate dei mucchietti del diametro di 3 cm e alti circa 2 cm e guarnite parte di essi con le ciliegie candite tagliate a metà e parte con le mandorle intere.

A questo punto mettete la leccarda in frigorifero e lasciate raffreddare le paste di mandorla per almeno 7 ore, coperti con pellicola. Trascorso questo tempo riprendete la teglia, cuocete in forno ventilato preriscaldato a 180° per circa 15 minuti, posizionando la teglia sul ripiano medio. Fate attenzione a non cuocerli troppo, altrimenti non saranno abbastanza morbidi all’interno: dovranno risultare ancora un po’ pallidi. Una volta sfornate, lasciate raffreddare e servite le vostre paste di mandorla.

Paste di mandorla – Consigli utili

Le paste di mandorla si possono conservare a temperatura ambiente per circa una settimana, chiusi in sacchettini di plastica alimentare.

Il tempo di raffreddamento è fondamentale per permettere alle paste di mandorla di mantenere la forma durante la cottura, quindi se possibile lasciateli riposare in frigorifero anche tutta la notte.