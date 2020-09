Roma, tentato stupro nel bagno di un fast food, catturato l’aggressore

Episodio deprolevole occorso ad una ragazza di 21 anni a Roma, in Corso Francia all’interno di un fast food, dove in serata è stato tentato uno stupro ai suoi danni.

Aggressione

Nella serata di ieri, intorno alle 21 la giovane che era all’interno della struttura si è recata presso i bagno del locale dopo aver chiesto la locazione degli stessi, venendo seguita pochi istanti dopo da un coetaneo, un senzatetto senza fissa dimora conosciuto nella zona e attendendo la sua uscita dal bagno, per poi bloccarle le braccia e portata con la forza di nuovo verso la toilette, ma nonostante le minacce rivolte, la giovane è riuscita a districarsi e scappare via, chiedendo soccorso ai gestori del locale.

Fuga e arresto

Subito dopo l’aggressore con il volto parzialmente coperto è scappato lungo il viale, ma la sua fuga è durata poco: allertato il 112, le forze dell’ordine sono arrivate in breve tempo sul luogo ed hanno raccolto le testimonianze relative a quanto accaduto, sia da parte della vittima che dai presenti, per ottenere una descrizione del soggetto.

Una pattuglia ha rintracciato il senzatetto autore del tentato stupro mentre si aggirava in zona, mentre tentava invano di nascondersi dietro un muretto.

Per lui è stato applicato il fermo relativo al delitto ed è stato quindi condotto al penitenziario di Rebibbia per completare la pratica con l’aiuto della Magistratura. Anche gli abiti dell’aggressore sono stati requisiti.