Seat Music Awards 2020, seconda puntata – Ospiti e scaletta 5 settembre

Seat Music Awards 2020 è pronto per la sua seconda puntata: nella prima serata di Rai 1 di oggi, 5 settembre 2020, ritornerà sul piccolo schermo per sostenere i lavoratori dello spettacolo in difficoltà. L’emergenza sanitaria ancora in corso ha messo in ginocchio il settore e il progetto mira a supportare tutti coloro che fanno parte di questo fantastico mondo.

La seconda puntata dei Seat Music Awards 2020 vedrà alla guida ancora una volta Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Saranno loro a guidare gli ospiti e i cantanti che si susseguiranno sul palco dell’Arena di Verona. Chi ci sarà? Scopriamo tutti i nomi e l’ordine di comparizione.

Seat Music Awards 2020, seconda puntata – I cantanti

Sono tanti i nomi che ruoteranno sul palcoscenico dell’Arena. Artisti che hanno ottenuto una grande popolarità e che mirano a generi del tutto diversi. Senza considerare che fra gli ospiti ci sarà anche il noto comico romano Enrico Brignano, che con la sua simpatia e la sua ironia riuscirà a strappare molte risate al pubblico da casa. I cantanti della seconda puntata del Seat Music Awards 2020 saranno invece tanti artisti che si rivolgono a diverse fasce d’età e appassionati.

Chi si esibirà? L’irriverente Achille Lauro, l’esplosiva Baby K, la sorridente Malika Ayane e ovviamente non potrebbero mancare i Boomdabash e Alessandra Amoroso, artefici della hit estiva più gettonata di quest’anno, Karaoke. Vedremo inoltre Gigi D’Alessio e Diodato, ma anche Francesco Gabbani e Piero Pelù. Per non parlare di Fred De Palma, Diodato, Giusy Ferreri, Francesco Renga ed Ermal Meta. I Seat Music Awards 2020 accenderanno anche le luci sui Modà, Fabrizio Moro, Michele Bravi, Mika, Marco Masini, Mahmood, Irama, Il Volo, Ghali, Levante, J-Ax, Raf e Umberto Tozzi, Riki, i The Kolors, Tommaso Paradiso, Anna Tatangelo, Enrico Nigiotti e Max Pezzali. Ce n’è davvero per tutti i gusti e come è accaduto nel primo appuntamento, anche in questo caso sarà la musica la vera protagonista di una serata da non perdere.