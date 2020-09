Umberto Tozzi – Tutto su di lui – Età, moglie e figli

Umberto Tozzi ha fatto innamorare milioni di italiani grazie alle sue canzoni: inutile specificare che una delle sue hit maggiori è la celebre Ti amo. Il cantautore torinese tra l’altro è fra coloro che hanno venduto il maggior numero di dischi ed è riuscito ad entrare persino nella top list britannica con il brano Gloria.

Umberto Tozzi è sempre stato instancabile: quando si parla di musica, lo troviamo sempre in prima fila sul palcoscenico di tanti eventi artistici. Non è un caso infatti che il Principe Alberto II di Monaco e Charlene Wittstock lo abbiano scelto per creare la colonna sonora del loro matrimonio, celebrato al Palazzo dei Principi di Monaco.

Umberto Tozzi – Età, moglie e figli

Umberto Tozzi nasce a Torino il 4 marzo del ’52, da padre agente di polizia e madre casalinga. Terzo figlio della coppia, ha due fratelli: Franco, a sua volta cantante, e Mafalda. Nel ’68 entra invece nella band locale Off Sound e debutta due anni dopo grazie alla prima strofa del brano Qui. Nel ’73 entra invece come chitarra elettrica in Incontro d’amore, mentre due anni dopo diventa il chitarrista de La Strana Società. Vince Canzonissima quello stesso anno con Un corpo e un’anima, scritta di sua pugno e interpretata da Dori Ghezzi e Wess. Nello stesso periodo incontra Giancarlo Bigazzi che gli dà modo di avviare la sua carriera di successo in via definitiva. Il suo debutto avviene nel ’76 con Donna amante mia, un album che contiene anche il brano Io camminerò che aveva scritto per Fausto Leali.

La vita privata di Umberto Tozzi invece prevede alti e bassi. Si sposa con Serafina Scialò, che dà alla luce il primogenito Nicola Armando, ma la coppia si spezza nel giro di pochi anni. A metà degli anni Novanta, il cantautore incontra la sua seconda moglie Monica Michielotto, che lo renderà padre altre due volte. I figli nati dalla coppia sono Gianluca e Natasha. “Ero lì per una sfilata e lui per un concerto”, ha raccontato lei tempo fa, “per lui è stato un colpo di fulmine, io ci ho messo un po’. All’inizio non volevo saperne, poi mi sono perdutamente innamorata di lui”.