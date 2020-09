Valentina Autiero cede allo sconforto | Resa dei conti a Uomini e Donne

Non c’è pace per Valentina Autiero a Uomini e Donne. Il talk show di Maria De Filippi tornerà in onda solo lunedì 7 settembre, su Canale 5, ma, dalle prime indiscrezioni circolate sul web e sui social, la dama di Anzio sta già avendo molte difficoltà. Infatti, Valentina Autiero cede allo sconforto sui social, e si sfoga condividendo una frase che fa capire quanto si senta incompresa a Uomini e Donne.

Infatti, sono già varie stagioni che la dama siede nel parterre femminile del trono over, in cerca dell’anima gemella. Tuttavia ancora nessun cavaliere sembra averla capita e accettata per ciò che realmente è. Sarà per questo che, talvolta, Valentina Autiero cede allo sconforto e si sfoga coi suoi follower su Instagram. Poche ore fa, infatti, la dama ha pubblicato una storia decisamente malinconica.

Valentina Autiero si lascia andare allo sconforto

“Come guardi il mondo tu, nessuno potrà mai capirlo,” ha scritto Valentina Autiero, quasi come se volesse arrendersi ad una sconfitta. Infatti, dalle anticipazioni che sono uscite sui social, Valentina Autiero potrebbe aver ricevuto l’ennesima delusione a Uomini e Donne. Quando, la scorsa settimana, si era saputo che tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli era tutto finito, Valentina Autiero aveva ballato con Nicola e, forse le sue speranze di erano riaccese.

La dama di Anzio, infatti, aveva già manifestato il suo interesse verso il giovane cavaliere, ma si era scontrata contro la gelosia di Gemma Galgani. I rumors circa le scorse registrazioni parlavano di una possibile esterna tra Valentina e Nicola, che erano stati avvistati nella stessa città. Tuttavia, questa voce è stata smentita e si è saputo che Nicola Vivarelli ha rifiutato di fare l’esterna con Valentina Autiero, provocandole una nuova delusione.

Dama non compresa a Uomini e Donne

Inoltre, sembra che Gemma Galgani sia ancora piuttosto gelosa di Nicola Vivarelli e ciò avrebbe provocato continui battibecchi nello studio di Uomini e Donne, durante le registrazioni. Insomma, Valentina Autiero sembra non sentirsi capita neppure in questo inizio di stagione a Uomini e Donne e ciò potrebbe condurla ad una resa dei conti definitiva.

Del resto, già durante l’estate che sta finendo, la dama aveva detto di essere in procinto di prendere delle decisioni importanti. Forse queste scelte potrebbero riguardare anche il suo futuro a Uomini e Donne? Che cosa succederà a Valentina Autiero al trono over?