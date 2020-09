Veronica Ursida ultimo appello | Rischio estremo fuori da Uomini e Donne

Sono giornate decisive per Veronica Ursida. L’ex dama di Uomini e Donne non ha più dato nessun aggiornamento sulla sua situazione sentimentale, ma qualcosa di sconcertante sta sicuramente accadendo. A lasciar trapelare l’indizio è la stessa dama attraverso il suo profilo Instagram. Infatti, Veronica Ursida ha lanciato un ultimo disperato appello sui social, a costo di correre un grande rischio.

Sembra proprio che Veronica sia disposta a esporsi molto pur di riconquistare Giovanni Longobardi, fuori da Uomini e Donne. La coppia, infatti, ha annunciato la rottura solo pochi giorni fa, su Instagram, ma dalle prime indiscrezioni, nessuno dei due sarebbe tornato a sedere nel parterre di Uomini e Donne. Circostanza che fa pensare che i loro sentimenti siano ancora vivi, anche se molti hanno avuto dei dubbi.

Veronica Ursida lancia un ultimo appello

Poche ore fa, Veronica Ursida ha condiviso parole toccanti su Intagram: un vero e proprio ultimo appello quasi disperato verso la persona amata. “Ho sempre pensato che da qualche parte dovesse esistere per forza qualcuno che amasse come me. Qualcuno in grado di regalarmi la favola, il sogno, la magia. Qualcuno che avesse provato sulla pelle i miei dolori e perciò potesse comprenderli. Qualcuno disposto a fare qualsiasi cosa per me. A correre qualsiasi rischio. Qualcuno per cui essere esigenza, per cui essere priorità”.

Ma lo sfogo disperato di Veronica continua. “Quello che dico sempre: ‘Io non voglio un uomo capace di fare follie per me, voglio un uomo capace di fare follie per se stesso, tanto da riconoscere in me la sua follia più grande”.

Follie per amore fuori da Uomini e Donne

Da queste parole forti si capisce che Veronica Ursida è disposta a correre ogni rischio pur di vivere la storia d’amore che merita, anche a fare follie. Sembrava proprio che il principe azzurro tanto ricercato potesse essere Giovanni Longobardi. Ma, dopo la brusca rottura, il rapporto sembra essere ormai irrecuperabile, anche se l’ex dama non vorrebbe arrendersi.

Nonostante Veronica e Giovanni si siano lasciati per un grosso sbaglio ammesso dalla stessa dama, forse c’è ancora qualche speranza. Che futuro potrebbe attendere Veronica Ursida e Giovanni Longobardi fuori da Uomini e Donne? I due riusciranno a ritrovarsi, facendo felici i loro sostenitori? O è davvero tutto finito definitivamente, dopo l’avventura a Uomini e Donne?