Baywatch – Trama, cast e trailer del film su Italia 1

Baywatch è il film che Italia 1 offre nella sua prima serata di oggi, 6 settembre 2020. La pellicola risale a tre anni fa è si basa sulla serie tv omonima creata da Michael Berk, Gregory J Bonann e Douglas Schwartz. La regia invece è affidata a Seth Gordon.

La trama di Baywatch ci riporta in Florida, dove la squadra di bagnini capitanata da Mitch Buchannon esegue salvataggi in condizioni estreme. In questo caso però ci sono delle differenze con lo show originale: la serie è infatti ambientata a Malibù, mentre il film si svolgerà nella Contea di Boward. Scopriamo di seguito gli altri dettagli e il cast completo.

Baywatch, il film – La trama

Con 500 salvataggi all’attivo, Mitch èun vero e proprio idolo della comunità. Anche se l’agente Ellerbee e il suo superiore, il Capitano Thorpe, continuano a non vederlo di buon occhio. Durante uno dei pattugliamenti, Mitch si imbatte in un sacchetto di droga nelle vicinanze dell’Huntley Club di proprietà di Victoria Leeds. Intanto Brody si unisce alla squadra e completa il corso di addestramento. Come prima prova, il nuovo bagnino dovrà salvare una madre e i suoi figli. Brody però disobbedisce agli ordini nel tentativo di salvare le personea bordo di uno yacht privato, costringendo Holden e CJ a salvarlo. La trama di Baywatch ci rivela che Mitch sarà in grado di salvare Brody in un’altra missione di soccorso, prima che sia troppo tardi.

Baywatch, il film – Il cast

Anche il cast di Baywatch prevede delle differenze fra il film e lo show televisivo. Non vedremo infatti David Hasselhoff nei panni di Mitch, ma Dwayne Johnson. Al suo fianco Zac Efron nei panni di Brody e Alexandra Daddario in quelli di Summer Quinn. Troveremo inoltre attori quali Kelly Rohrbach (Parker); Priyanka Chopra (Leeds); Ilfenesh Hadera (Holden); Yahya Abdul-Mateen II (Ellerbee); Jon Bass (Greenbaum); Rob Huebel (Thorpe); Hannibal Buress (Dave); Izabel Goulart (Amber) e Charlotte McKinney (Julia).