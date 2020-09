Classifica e oroscopo lunedì 7 settembre 2020: Ariete ansioso, Leone vola alto

Ecco l’oroscopo di domani lunedì 7 settembre 2020 e la classifica del giorno. Stiamo per cominciare una nuova settimana di lavoro. Ormai ci stiamo addentrando nel mese di settembre: quali cambiamenti porterà nelle vite dei segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, dai uno sguardo al seguente oroscopo di domani, segno per segno, con la relativa classifica del giorno.

Ariete

Due stelle. Secondo l’oroscopo di domani potrebbe venire a galla un po’ di ansia legata al lavoro e alle finanze. Servirà ancora un po’ di tempo prima che tu riesca a trovare la stabilità sotto questo punto di vista. Nel frattempo, cerca di prendertela con chi ti sta vicino!

Toro

Quattro stelle. La Luna nel segno non riuscirà a placare del tutto gli animi della coppia, ma ti fornirà la forza emotiva necessaria ad affrontare questo periodo di revisione della tua vita. Sei pronto per sistemare ogni tassello al proprio posto.

Gemelli

Quattro stelle. Domani avrai due pezzi da 90 come Venere e Mercurio schierati a tuo favore. Si prospetta una giornata decisamente incoraggiante in cui potrai prenderti qualche piccola rivincita personale.

Cancro

Tre stelle. Stai ritrovando più forza e risolutezza, sei pronto per andare a prenderti quello che ti spetta sul lavoro. Se inciamperai in uno spiacevole imprevisto, mantieni il sangue freddo!

Leone

Cinque stelle. Venere transiterà nel tuo segno e non potrà che la vita sentimentale sotto i riflettori. I single avranno occasioni d’oro per conoscere qualcuno di interessante, mentre le coppie ritroveranno una bella intesa.

Vergine

Cinque stelle. Con Giove e Saturno dalla tua parte continuerai a essere uno fra i segni privilegiati di questo strano 2020. La tua scalata al successo è ormai inarrestabile! Se dovrai fare una scelta importante, pensaci bene!

Bilancia

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di domani avrai una bella razione di energia, conferma che il peggio è passato! Le tensioni dei mesi scorsi d’ora in poi saranno solo un ricordo lontano. Stai recuperando terreno.

Scorpione

Due stelle. Domani la Luna in dissonanza potrebbe suscitare un po’ di malumore: sii prudente, soprattutto in amore. Ti aspetta un inizio settimana lavorativo estenuante: rimboccati le maniche e procedi dritto lungo la tua strada!

Sagittario

Cinque stelle. Con due complici come Mercurio e Venere da domani avrai una marcia in più, sia in amore che sul lavoro. È tempo di raccogliere il proprio coraggio e mettersi in gioco!

Capricorno

Cinque stelle. Secondo l’oroscopo di domani la Luna, Giove e Saturno saranno a favore. Con tre giganti schierati dalla tua parte, potrai lavorare su un nuovo progetto, su un affare ambizioso e augurarti un successo.

Acquario

Tre stelle. A furia di cercare novità sul lavoro, potresti aver perso la bussola e adesso non sapere più che direzione prendere. Le stelle sono dalla tua parte, ma tu dovresti fermarti e chiarire, in primo luogo, cosa desideri per il tuo futuro. E poi agire.

Pesci

Quattro stelle. Il passaggio di Venere nel Leone regalerà maggiore fortuna anche alla tua vita amorosa. Le storie, quelle nate da poco e quelle di lunga data, potranno costruire o rafforzare le proprie fondamenta, così da renderle in futuro indistruttibili!