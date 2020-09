Danti – Chi è il fidanzato di Nina Zilli

Danti è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel mondo della musica fin dalla sua collaborazione con i Two Fingerz. Il rapper è autori di molti brani più che popolari della musica italiana e ad oggi è considerato uno dei maggiori del pop.

Danti però viene ricordato anche dai siti di gossip: è il fidanzato di Nina Zilli e fra i due sembra che tutto proceda a gonfie vele. Un bel giro di boa per la cantautrice, che dopo tante delusioni d’amore potrebbe aver trovato la sua anima gemella.

Danti – Il fidanzato di Nina Zilli

Danti nasce a Monza-Brianza il 20 settembre dell’81 con il nome di Daniele Lazzarin. Della sua vita privata non si conosce molto, mentre finisce sotto ai riflettori come frontman del duo formato con Roofio. I Two Fingerz gli hanno regalato una forte popolarità, proseguita poi con la sua carriera da solista. Negli ultimi dieci anni ha collaborato con diversi mondi importanti del rap italiano, come Fabri Fibra, J-Ax, Fedez e Dargen D’Amico. Senza dimenticare la sua paternità di Andiamo a comandare, il singolo che ha permesso a Fabio Rovazzi di entrare nello scenario discografico. Nel 2017 intraprende la strada da solista e collabora con Tormento,Giuliano Palma, Giulia Penna e altri ancora. Due anni dopo annuncia la pubblicazione di un nuovo album che lo vede in veste di direttore artistico e autore.

Nel febbraio del 2020, Danti annuncia di essere il fidanzato ufficiale della Zilli. I due si sono conosciuti grazie al brano Tu E D’Io scritto dal rapper e poi si sono mostrati sui social in diverse occasioni romantiche, fra cui la degustazione dei vini della cantina di Ca’ del Bosco, in Franciacorta. “Siamo fidanzati”, ha sottolineato infatti su Instagram la cantautrice. Secondo quanto riferito dall’Adnkronos, la loro love story sarebbe iniziata nell’autunno precedente. La coppia inoltre ha superato con successo e insieme anche il difficile periodo della quarantena.