Per la showgirl Manila Nazzaro sembra che le cose stiano andando finalmente bene nella sua vita, soprattutto con il suo compagno Lorenzo Amoruso. Infatti i due stanno cercando una casa nella capitale per abitare insieme, con i figli di lei e il bellissimo cagnolone.

Sì, perché la coppia due anni e mezzo fa hanno adottato un Dogue de Bordeaux, e si sono innamorati follemente di quel muso. Il cane, grande e muscoloso se a primo impatto può mettere ansia, in realtà Manila ha svelato il suo carattere affettuoso e giocherellone, perfetto per stare in famiglia.

Manila e il suo grande amore

Thor, è così che si chiama il cane che ha fatto breccia nel cuore dell’ex Miss Italia, intervistata dal settimanale Nuovo Tv spiega il motivo:” Volevamo un nome corto e da supereroe”. I due sono inseparabili, grazie al dolcissimo carattere del cucciolone che da due anni e mezzo dona amore e compagnia non solo alla coppia, ma anche ai bambini di Manila.

Infatti stanno cercando una casa a Roma abbastanza grande per riuscire a stare con lui e dargli lo spazio che gli serve:” Si, tanto che a Roma io e Lorenzo stiamo cercando una casa più grande con giardino, in modo da poter stare più tempo con Thor”. Anche ora che sono a Salento, il cagnolone è con loro, li segue ovunque loro vadano, lontani non possono proprio stare.

“È dolcissimo, meraviglioso e coccolone”

A differenza del suo aspetto, Thor è un cane tutt’altro che aggressivo, bensì molto affettuoso e perfetto per stare in famiglia. Infatti, Manila spiega come anche i suoi bambini adorano stare in sua compagnia:” Thor gioca con i miei bimbi come se fosse un cucciolo di un chilo, mentre in realtà ha un gran peso. È dolcissimo, meraviglioso e coccolone. Insomma, è un cane adatto alla famiglia”.

Nonostante la grave perdita che ha avuto, il suo Dogue de Bordeaux non si è mai lasciato andare:” Purtroppo è morta di aneurisma quando aveva un anno. Thor è rimasto solo”, confessa Manila parlando della sua sorellina. Insomma un cagnolone che ha donato e continua a donare tanto amore a chi gli sta intorno.