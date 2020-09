Marianna Vertola – Chi è l’ex di Clementino

Marianna Vertola è più che conosciuta agli occhi dei fan di Uomini e Donne. Ha partecipato infatti all’edizione di quest’anno ed è riuscita a fare breccia nel cuore del tronista Carlo Pietropoli. In passato però le è stato attribuito un flirt con Clementino.

Marianna Vertola ha già alle spalle una certa esperienza come conduttrice. Anche se in passato ha tentato altre strade, grazie alla partecipazione a Temptation Island 6.

Marianna Vertola – La ex di Clementino

Marianna Vertola nasce nel ’97 a Napoli ed è così riservata che non si hanno così tante notizie sul suo conto. Da quanto emerge in rete, sembra che sia del segno zodiacale dell’Ariete e che ami i gattini. Ne ha tre a farle compagnia, assieme al pappagallino Sophia. Ha iniziato a sentire il fascino per il mondo dello spettacolo fin da bambina e possiamo immaginare che abbia fatto un certo tipo di gavetta, anche se non conosciamo altri dettagli in merito. Le uniche notizie che abbiamo è che la sua professione per ora è modella e conduttrice. In particolare ha assunto questo ruolo grazie allo show Si gonfia la rete al fianco di Raffaele Auriemma. Nel 2010 ha partecipato a Veline e poi è stata selezionata come corteggiatrice di Uomini e Donne.

Marianna Vertola non ha solo il pallino della tv: studia Scienze della Comunicazione e sta per laurearsi. Questo non le impedisce però di viaggiare in tutto il mondo e incontrare anche volti noti del piccolo schermo, come il duo comico Ficarra e Picone e il conduttore e giornalista Alfonso Signorini. Durante la sua esperienza come corteggiatrice, Marianna è riuscita a creare delle liti furenti un po’ con tutti. La prima l’ha vista in scontro con Marika, la rivale che è riuscita ad oscurare. “Io ho una 42 ma gli uomini mi guardano anche per i contenuti”, avrebbe risposto all’altra corteggiatrice, in merito alla sua bellezza.