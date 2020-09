Nina Zilli – Tutto su di lei – Età, fidanzato e canzoni

Nina Zilli è stata una delle prime artiste a rimettere in moto il mondo della musica. Quest’estate è stata protagonista di diversi appuntamenti live, che come sempre hanno raccolto migliaia e migliaia di fan in tutto lo Stivale.

La voce di Nina Zilli incanta, la sua personalità strega. Anche per questo è una delle cantanti più seguite su Instagram, dove condivide post sul proprio lavoro e anche qualcuno sulla sua vita privata.

Nina Zilli – Età, fidanzato e canzoni

Nina Zilli nasce a Piacenza il 2 febbraio dell’80 con il nome di Maria Chiara Fraschetta. La sua prima esibizione avviene a soli 13 anni, tre anni dopo essersi trasferita in Irlanda per imparare l’inglese. Studia anche canto lirico al Conservatorio e nel ’97 crea la band The Jerks. Finite le scuole superiori, si trasferisce per qualche tempo in America e torna a Milano per laurearsi in Relazioni Pubbliche. Il suo debutto in tv avviene invece grazie a MTV, dove la vediamo come veejay e poi al fianco di Red Ronnie per l’ultima stagione di Roxy Bar. Nel 2009 debutta con il singolo 50 mila con Giuliano Palma: il brano verrà scelto anche per la colonna sonora del film Mine Vaganti diretto da Ferzan Ozpetek. L’anno successivo partecipa a Sanremo per le Nuove Generazioni con il singolo L’uomo che amava le donne e si classifica al terzo posto. Il brano le regala il Premio della Critica Mia Martini. Nello stesso periodo pubblica Sempre lontano, certificato Disco di Platino e l’anno successivo ritorna all’Ariston per un duetto con i La Crus, grazie alla canzone Io confesso.

Nina Zilli ha avuto diverse relazioni importanti. In passato è stata al fianco di Stefano Mancinelli, il giocatore di basket, dopo aver vissuto diverse delusioni in amore. In particolare dopo la rottura con Neffa, “Iniziata come una favola, ma si è trasformata presto in un calesse. Ero arrivata ad un punto in cui stavo più male che bene”. Anche con il giocatore della Fortitudo però non c’è stato il lieto fine, ma Nina non si è mai data per vinta. Dopo aver troncato la relazione con il pittore e pugile Omar Hassan, la cantautrice ha ritrovato l’amore grazie al produttore Danti.