Oroscopo Branko – domani lunedì 7 settembre 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 7 settembre 2020. Sta per iniziare una nuova settimana di lavoro. Quali segni, fra l’Ariete, il Toro, i Gemelli e il Cancro, saranno favoriti dagli astri durante questo lunedì? Se vuoi scoprirlo, leggi le seguenti previsioni astrologiche rivolte ai rimi 4 segni dello zodiaco, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per domani.

Oroscopo Branko domani lunedì 7 settembre 2020: Ariete

Come ti raccomanda di fare l’oroscopo di Branko domani dovrai usare estrema cautela, soprattutto in amore e in famiglia. Mercurio in opposizione potrebbe essere causa di confusione emotiva, potrebbe provocare incomprensioni con il partner e i figli. Tieni la tua indole possessiva sotto controllo!

Previsioni Branko domani lunedì 7 settembre 2020: Toro

Domani Venere nel segno del Leone diventerà tentatrice e si divertirà a stuzzicarti. Potresti cadere vittima di sensuali provocazioni: fai attenzione, però, a non infilarti in situazioni troppo trasgressive!

Oroscopo domani lunedì 7 settembre 2020: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Branko domani potrai lasciarti alle spalle i pensieri inquietanti, le incertezze dei giorni scorsi. Con Mercurio e Venere a favore ritroverai la tua solarità, la voglia di giocare con la vita e con la’more.

Oroscopo domani lunedì 7 settembre 2020: Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko domani ti muoverai sotto un ciel un po’ turbolento. Mercurio nel segno della Bilancia non ti aiuterà a mantenere la lucidità, Marte in Ariete ti farà incappare in qualche concorrente agguerrito. Per fortuna, che i rapporti con colleghi, conoscenti e amici andranno a meraviglia!