Oroscopo Branko – domani lunedì 7 settembre 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 7 settembre 2020. Una nuova settimana di settembre sta per partire: quali novità riserveranno le stelle agli ultimi 4 segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di Branko per domani, dedicato a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 7 settembre 2020: Sagittario

Come prevede l’oroscopo di Branko domani la tua carriera riprenderà con grandi aspettative e molte idee da parte tua! Cerca di non strafare, però. Anche se sei un maestro nel gestire tutto, non dovresti sottovalutare la stanchezza.

Previsioni Branko domani lunedì 7 settembre 2020: Capricorno

Domani, grazie a Venere nel segno del Leone, i sentimenti torneranno in auge. Potresti diventare il destinatario di inaspettati messaggi d’amore. Messaggi che riscalderanno il cuore dopo la pesantezza dei mesi passati.

Oroscopo domani lunedì 7 settembre 2020: Acquario

Come avverte l’oroscopo di Branko domani dovrai usare la massima cautela in amore. Se sei in coppia servirebbe un piccolo sforzo in più per recuperare l’armonia con il partner. I single, al contrario, si sentiranno liberi di vivere flirt e avventure, anche piuttosto trasgressive. Occhio a qualche improvviso rivale che potrebbe sbucare d’un tratto per sfidarti!

Oroscopo domani lunedì 7 settembre 2020: Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko domani la tua giornata potrebbe cominciare con un bel briefing al lavoro! Ormai le vacanze estive sono alle spalle e tu sei hai ripreso i tuoi affari a pieno ritmo, grazie anche all’impulso di Mercurio in Bilancia.