Oroscopo Branko – settimana dal 7 al 13 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come tutte le domeniche, l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 7 al 13 settembre 2020. Siamo alle porte di una nuova settimana: quali segni saranno favoriti dalle stelle nei prossimi giorni? Se sei curioso di scoprirlo, leggi le seguenti previsioni astrologiche riguardanti tutti i segni, tratte dall’oroscopo di Branko per la prossime settimana.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con il rischio di tensioni in amore: occhio a non dimostrarti troppo possessivo, lunedì! Per fortuna che martedì ritroverai un’intensa passionalità. Domenica sarà una giornata di totale relax.

Toro

Lunedì potresti cadere vittima di sensuali provocazioni, mentre mercoledì dovrai rivedere bene le tue finanze e rifare i tuoi conti. Giovedì qualcuno potrebbe portare a buon fine una compravendita.

Gemelli

Finalmente lunedì potrai buttarti i pensieri negativi alle tue spalle, ma martedì potresti soffrire di alti e bassi emotivi. Venerdì qualcuno vivrà una vera e propria avventura passionale.

Cancro

Questo lunedì un amico si rivelerà un tesoro, mercoledì invece dovresti riflettere con molta attenzione prima di fare una scelta importante. Sabato sarà una giornata molto promettente in amore e in famiglia: sarai circondato da affetto!

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà non proprio bene! Lunedì dovrai fare i conti con chi proprio non ti capisce, martedì un imprevisto ti spiazzerà parecchio! Giovedì sarà, invece, una giornata promettente per i nuovi contatti.

Vergine

La tua settimana partirà con un’intrigante proposta di lavoro legata all’estero, questo lunedì. Giovedì potrai prenderti una bella rivincita personale, mentre domenica qualcuno potrebbe imbattersi in un incontro speciale.

Bilancia

Lunedì potrebbero arrivarti dei soldi in più! Mercoledì sarà una giornata che ti farà conoscere, anche virtualmente, persone straniere. Sabato sarai messo alle strette dagli astri: famiglia o lavoro?

Scorpione

Come suggerisce lo stimato astrologo lunedì dovrai fare molta attenzione, perché potrebbero nascere discussioni nella coppia. Martedì potrai contare sul valido lavoro di bravi soci o collaboratori. Nel weekend l’amore tornerà in auge: sabato prossimo si prospetta una giornata romantica per due…

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con un lunedì in cui avrai belle soddisfazioni lavorative. Martedì potresti ottenere un finanziamento, se lo richiederai. Venerdì dovresti rallentare un po’ i tuoi ritmi.

Capricorno

Lunedì potresti ricevere dei messaggi d’amore inaspettati, martedì invece avrai un’idea vincente, da non sottovalutare! Sabato dovresti fare molta attenzione e tenere la tua gelosia sotto controllo, altrimenti discuterai con il partner.

Acquario

Martedì rischierai di diventare troppo prepotente nei confronti di chi ti sta vicino: sii prudente! Mercoledì dovresti concentrarti di più sul tuo rapporto di coppia, mentre nel weekend converrà fare molta attenzione alla forma fisica.

Pesci

La settimana comincerà in maniera attiva: lunedì dovrai affrontare un briefing di lavoro, martedì potresti ritrovarti a fare un breve viaggio. Giovedì sarà una giornata a rischio contrasti in famiglia, sii cauto!