Oroscopo di oggi, domenica 6 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi domenica 6 settembre 2020. La settimana sta per volgere al termine e siamo già a domenica! Quali ultimi colpi di scena riserveranno gli astri ai segni zodiacali? L‘Ariete sarà pronto per un riavvicinamento con il partner, lo Scorpione al contrario potrebbe avere nuovi dubbi sul suo rapporto sentimentale. Grande fermento di idee per il Capricorno! Se vuoi saperne di più, dai un’occhiata al seguente oroscopo di oggi, segno per segno.

Oroscopo di oggi domenica 6 settembre 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi Ariete: ti sentirai il cuore più leggero, sgombro di preconcetti e freni passati. Saprai riavvicinarti al partner con maggiore tranquillità. Leone: avrai la testa fra le nuvole! Venere transiterà nel tuo segno e riporterà l’amore in primo piano. Sagittario: oggi e nei prossimi giorni pioveranno apprezzamenti da ogni dove! Approfittane, per portare avanti i tuoi progetti di lavoro.

Oroscopo di oggi domenica 6 settembre 2020: segni di terra

Oggi Toro: stai riesaminando tutta la tua vita per capire quali aspetti portare avanti e quali no. In amore servirà prudenza. Vergine: oggi lo stress salirà alle stelle. Cerca di di non strafare e di dedicare più attenzione al tuo rapporto di coppia. Capricorno: sarai pieno di idee e progetti da avviare. Concentrati per prima su quelli più concreti e fruttuosi!

Oroscopo di oggi domenica 6 settembre 2020: segni di aria

Secondo l’oroscopo di oggi Gemelli: Mercurio sarà in aspetto favorevole e ti regalerà una bella carica. Sul lavoro stai per venire ripagato degli sforzi profusi. Bilancia: si prospetta una domenica di relax. D’ora in poi e tensioni dei mesi scorsi saranno solo un brutto ricordo. Acquario: oggi avrai i nervi a fior di pelle! Ti sentirai incompreso da tutti. Cerca di usare più cautela in amore.

Oroscopo di oggi domenica 6 settembre 2020: segni di acqua

Oggi Cancro: anche se le difficoltà lavorative ed economiche non saranno del tutto risolte, questa domenica ritroverai il sorriso. Stacca la spina per un giorno! Scorpione: Venere in aspetto disarmonico ti potrebbe provocare qualche dubbio in amore. Pesci: con Mercurio dalla tua parte molti problemi che ti hanno afflitto finora saranno risolti nei prossimi giorni.