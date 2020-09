Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 7 settembre 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 7 settembre 2020. Siamo alle porte di un nuovo lunedì. Come partirà la settimana dei 4 segni centrali? Buone opportunità in amore e sul lavoro per il Leone, settimana favorevole per la Vergine. La Bilancia sarà molto più forte rispetto al passato, mentre lo Scorpione sarà piuttosto sotto pressione. Se vuoi approfondire, dai uno sguardo al seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a questi segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 7 settembre 2020: Leone

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani Venere nel segno potrebbe procurarti nuovi incontri, opportunità per rimettersi in gioco dal punto di vista sentimentale. Sul lavoro sarai chiamato a fare scelte importanti. In arrivo occasioni da prendere al volo!

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 7 settembre 2020: Vergine

Domani avrai il sostegno di Giove e Saturno: continua il tuo momento! Si prospettano ancora molte opportunità di successo e qualcuno sentirà di avere le spalle così coperte da voler prendere decisioni radicali, importanti entro la fine di ottobre.

Oroscopo domani lunedì 7 settembre 2020: Bilancia

Come spiega l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai molto più forte, grazie alla presenza di Mercurio nel segno. Non spariranno del tutto le incertezze riguardo il tuo lavoro e i soldi, ma piano piano la confusione vissuta nei mesi precedenti verrà scacciata via e al suo posto ci saranno nuove sicurezze.

Oroscopo domani lunedì 7 settembre 2020: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e martedì saranno due giorni piuttosto complicate, potresti sentirti sotto pressione. Forse qualcosa non filerà liscio oppure ti ritroverai ad affrontare una circostanza particolare. Anche in amore dovrai essere molto prudente, perché potrebbero nascere delle dispute, dei dissapori con il partner.