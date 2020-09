Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 7 al 13 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come ogni domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 7 al 13 settembre 2020. Stiamo per cominciare una nuova settimana di settembre. Ormai, anche gli ultimi vacanzieri sono pronti a rientrare in ufficio. Quali sorprese riserveranno gli astri nelle prossime giornate ai segni zodiacali? Se vuoi scoprirlo, leggi in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana, dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana sarà molto promettente in amore. Venere nel segno del Leone stimolerà la tua voglia di amore, di passione. Molti Ariete saranno determinate a recuperare in questo senso. Per i single arriveranno presto nuove occasioni. Sul lavoro servirà ancora un po’ di pazienza, ma delle novità arriveranno. Venerdì potrebbe essere una giornata piuttosto faticosa: fai attenzione!

Toro

Nei prossimi giorni potresti innervosirti se il partner continuerà a eludere le tue domande. Eppure preferirai sopportare e non discutere. Ci sono in vista cambiamenti: legati alla casa o al lavoro. Dal punto di vista professionale avrai ancora molte perplessità e poche sicurezze. Qualche Toro potrebbe sentirsi sotto pressione o in ansia per una risposta che tarda ad arrivare. Entro il mese di novembre converrebbe avere le idee chiare su come agire.

Gemelli

Venere sarà in aspetto favorevole e darà nuovo slancio ai sentimenti. Chi sta frequentando un Ariete o un Capricorno dovrà usare estrema cautela. Durante il prossimo fine settimana dovrai munirti di molta pazienza e sforzarti di restare calmo. Sul lavoro tieni duro e non amareggiarti. Le possibilità arriveranno presto. Mercoledì sarà una giornata molto positiva, ricca di idee proficue e contatti.

Cancro

Si prospetta una settimana di alti e bassi. Tenderai a puntare il dito contro tutti: fai molta attenzione! Chi è alla ricerca dell’anima gemella, potrebbe vivere presto momenti emozionanti, specialmente con uno Scorpione o un Pesci. Sul fronte lavorativo potresti ritrovarti a discutere con un collega o un superiore tra lunedì e martedì. Sono giorni in cui ti senti messo costantemente alla prova, ma impegnati a gestire ogni circostanza con prudenza.

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà con il piede giusto, grazie alla presenza di Venere nel segno. È tempo di mollare i freni e vivere l’amore senza timore. Qualcuno potrebbe innamorarsi di una persona che vive in un’altra città. Sul lavoro, invece, si prospetta un periodo piuttosto difficile, ma ti lavora sodo, perché le ricompense arriveranno. Potresti avere persone invidiose vicino a te, fai attenzione!

Vergine

D’ora in poi le decisioni che prenderai in amore e gli incontri che farai saranno molto importanti, in vista di ottobre, quando Venere raggiungerà il tuo segno. Se il tuo rapporto supererà settembre integro, allora avrà raggiunto una bella solidità. Sul lavoro continuerai a essere sostenuto da stelle molto generose. Gli studenti andranno alla grande!

Bilancia

Ti aspetta un bel recupero in amore e potrai dimenticare le tensioni vissute nei mesi passati. Settembre ti porterà riconciliazioni e nuove conoscenze intriganti. Crescerà la voglia di mettersi in gioco! Sul lavoro ci saranno ancora degli aspetti da rivedere. Dovrai avere ancora pazienza, prima di trovare la stabilità che desideri da tempo. Nuovi cambiamenti all’orizzonte.

Scorpione

In amore non mancherà il sentimento nella coppia, ma la tua sconfinata gelosia potrebbe guastare l’armonia con il partner. Sul lavoro hai ritrovato motivazione e grinta. Qualcuno potrebbe ricevere un’offerta interessante entro l’autunno. Qualcun altro, forse, sarà stufo di fare sempre le stesse attività e vorrebbe mettersi alla priva in una nuova esperienza. Fai attenzione, perché non avrai ancora del tutto le spalle coperte economicamente!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la tua settimana inizierà con Venere a favore: nuovi in contri o riavvicinamenti importanti in vista. Mercoledì e giovedì saranno due giornate promettenti. Le giornate ideali per mettersi in gioco, uscire di casa, conoscere nuove persone e dialogare.

Capricorno

Marte in dissonanza potrebbe suscitare un po’ di agitazione che riverserai in amore, soprattutto se non ti sentirai ricambiato. Usa cautela mercoledì e giovedì! Venere sarà in aspetto armonico e ti aiuterà, se deciderai di confrontarti con il partner, parlare a cuore aperto. Settimana promettente per fare nuovi incontri.

Acquario

In amore sarai ancora agitato e inquieto. Potresti avere nuovi alti e bassi, cambiare improvvisamente idea. Sul fronte lavorativo è tempo da chiudere tutte quelle situazioni, quei progetti che non vanno avanti, che non ti regalano soddisfazioni. Dovresti provare a realizzare le tue idee, i tuoi progetti! Prima di muoverti, cerca comunque di avere le idee chiare.

Pesci

La settimana garantisce belle emozioni in amore. Le storie nate di recente saranno destinate a durare nel tempo! Sul fronte lavorativo dovrai impegnarti sodo ed evitare ogni distrazione, ma i premi e le gratificazioni arriveranno presto!