Oroscopo, quali segni hanno la predisposizione all’eroismo

Gli eroi son tutti “giovani e belli”, per citare Guccini. Secondo l’astrologia ci sono dei segni che hanno la predisposizione a comportarsi da eroi al momento del bisogno. Non perché sono “giovani e belli”, ma perché sono coraggiosi, altruisti, ben predisposti verso gli altri.

Non è che si nasca eroi, lo si può anche diventare al bisogno, però certo alcuni dei 12 rappresentati dello zodiaco sono particolarmente audaci in ogni situazione della vita e non hanno paura di affrontare il pericolo per salvare qualcun altro.

Vediamo quali sono i segni che potrebbero comportarsi da eroi o che, magari, sono già dei piccoli eroi nel quotidiano.

1)Capricorno

La sua freddezza depone a suo favore. Sa valutare una situazione di pericolo in maniera molto obiettiva, pertanto non esita a intervenire al momento del bisogno per salvare qualcuno. Il suo coraggio non è in discussione. Sa cosa fare e quando fare la cosa giusta. Non è un segno sentimentale, sicuramente, ma il suo cuore è pieno di audacia, la stessa che usa per scalare la vetta della sua montagna alla ricerca del successo, senza paura degli ostacoli. Nel quotidiano si sente già un eroe, sempre schierato per la difesa dei suoi cari, ma anche del mondo animale e dell’ambiente.

2)Pesci

È altruista e generoso, non esita a sacrificarsi per gli altri al momento del bisogno, pertanto ha una naturale predisposizione all’eroismo. Il segno, ad esempio, può essere un volontario di qualche associazione, un soccorritore, un vigile del fuoco, un medico o un rappresentante delle forze dell’ordine, tanto alto è il suo senso di giustizia e tanto grande è la sua idea di umanità. È in grado di salvare una vita, con la forza della sua passione. Ma nel piccolo, tutti i giorni si prodiga per gli altri.

3)Ariete

Ha coraggio da vendere. È uno dei segni più coraggiosi dell’oroscopo, pertanto non avrebbe alcuna esitazione a buttarsi in mare con i vestiti addosso per salvare un bimbo che rischia di annegare. Anzi, la sua lungimiranza lo porta ad apprendere appena possibile le tecniche di rianimazione cardiopolmonare e le altre manovre salvavita. Al momento del bisogno, peraltro, riesce a mantenere la sua freddezza e la sua lucidità. Questo lo porta spesso a scegliere professioni che lo vedono in primi piano in situazioni di possibile rischio.

4)Leone

Il suo coraggio è proverbiale. Non ha paura di nulla, pertanto non esita a gettarsi nel pericolo per salvare qualcuno. Del resto, che sia un segno audace lo si capisce anche dalle sue scelte quotidiane. Non teme di cambiare vita, di prendere decisioni importanti come quella di partire per cercare una vita migliore, lasciando tutto dietro di sé. La leadership, che esercita in maniera naturale, lo fa essere sempre in primo piano. E da questo primo piano non esita a difendere chiunque sia con lui, se necessario.

5)Sagittario

L’eroismo è insito nel segno del sagittario. Crede nei valori della giustizia, della libertà, dell’accesso ai beni comuni ed è capace di portare avanti grandi battaglie per difendere persone vulnerabili, invisibili, senzatetto, cittadini comuni. Il suo senso di solidarietà è encomiabile, se necessario riesce a mobilitare grandi risorse a favore di soggetti bisognosi.