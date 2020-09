Quali sono i segni con atteggiamento più costruttivo

Per alcuni segni anche il momento del litigio con il partner può essere costruttivo, perché utile a scoprire qualcosa di più sull’altro. Inoltre, anche la lite è un dialogo, anche se condotto con toni più alti.

L’atteggiamento di questi segni si contrappone a quello vittimista, che porta, invece, a lamentarsi di continuo, autocommiserarsi, senza in realtà poi fare nulla per cambiare la propria vita e salvare se stessi. Ci sono momenti in cui tutti possono avere la tendenza più o meno marcata a piangersi addosso, ma l’importante è riuscire a reagire.

Avere un atteggiamento costruttivo permette di cogliere nelle sfide che la vita propone dei segnali per cambiare o migliorare qualcosa. Anche le difficoltà, in sostanza, possono insegnare qualcosa, almeno secondo questi segni.

1)Sagittario

È uno dei segni più costruttivi e positivi in assoluto. Pensa sempre a come ricavare il meglio da tutto quello che gli accade e dalle persone, anche negative, che incontra sul suo cammino. Un litigio non lo turba, semmai lo spinge a cercare di capire il perché di quanto accaduto. Vuole sempre coinvolgere il partner in quello che gli accade e constatare che l’altro è freddo lo infastidisce e lo addolora. Preferisce, piuttosto, discutere e giungere a un possibile compromesso con la persona che ama. Se questo non è possibile, il segno interpreta questo in maniera costruttiva, come uno stimolo a ricominciare altrove.

2)Leone

Anche il segno del leone, come il sagittario, ha un’attitudine molto elevata a considerare le cose della sua vita in un’ottica costruttiva. Se qualcosa non funziona è perché deve ricominciare da qualche altra parte, se una storia finisce è perché, probabilmente, da qualche altra parte c’è un’altra storia destinata a soddisfarlo, se un lavoro non va è perché c’è un nuovo lavoro e un nuovo inizio che lo aspetta. Insomma, mai valutare le cose negative in senso assoluto, ma sempre relativo.

3)Gemelli

Il segno non si lascia abbattere facilmente dagli eventi. Perché è sempre leggero, estroverso, in grado di guardare alla vita con allegria e spensieratezza. Pertanto, anche se soffre per qualcosa, poi dopo trova subito il modo di rialzarsi e guardare alla vita con rinnovato ottimismo. Se litiga con il suo partner subito dopo cerca un canale di comunicazione. Non gli piace rimanere arrabbiato, né gli piace che ci siano cose non dette. Preferisce affrontare la situazione, in un’ottica costruttiva e benevola. Se, poi, si rende conto che non c’è niente da fare, anche se non ci sta bene, si rimette subito in sesto.

4)Cancro

Nonostante abbia i suoi momenti “no”, come tutti del resto, e nonostante sia fondamentalmente pessimista, ha però un atteggiamento costruttivo. Una contraddizione in termini? Non proprio. Nel senso che il cancro crede che la vita sia dura ma, in questo quadro, cerca sempre di costruire qualcosa di buono, di vedere il bello nelle persone. Se litiga con qualcuno ci resta molto male ma, dopo aver sbollito la rabbia, è pronto a riannodare i fili.

5)Bilancia

La bilancia è il segno dell’equilibrio e della bellezza. Pertanto non si può stare troppo tempo arrabbiati con il segno, che ha sempre un atteggiamento costruttivo e cerca sempre di mettere pace, di trovare l’armonia, di tirare fuori il buono. Certo, a volte è necessaria la rottura, in questo il segno è un po’ fragile. Perché, appunto, è così sensibile da cercare sempre di vedere tutto in maniera positiva.