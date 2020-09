Ricetta carbonara con salmone: ingredienti, preparazione e consigli

La carbonara è un piatto tipico romano che ormai si prepara veramente in tutto il mondo, ovviamente la versione originale con il guanciale è insuperabile, ma nel corso degli anni sono state anche inventate delle varianti, che prevedono l’aggiunta di ingredienti diversi rispetto alla carbonara originale, noi oggi vi proponiamo proprio una di queste versione, ovvero, andremo a preparare la carbonara con salmone, sembrerà strano come accostamento, ma fidatevi, provatela, non ve ne pentirete è veramente buonissima e particolare, originale anche da preparare come primo piatto se avete degli ospiti a pranzo o a cena.

Carbonara con salmone – Ingredienti

Ingredienti per 4 persone.

Spaghetti 320 g

Filetto di salmone 300 g

Uova (medio) 1

Tuorli (di uova medie) 3

Pecorino romano da grattugiare 60 g

Aglio 1 spicchio

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Carbonara con salmone – Preparazione

Per preparare la carbonara con salmone, per prima cosa mettete a bollire una pentola d’acqua per cuocere la pasta.

Eliminate la pelle dal filetto di salmone e tagliatelo a cubetti di circa 2 cm per lato. Scaldate l’olio in una padella con lo spicchio d’aglio, poi aggiungete i cubetti di salmone e fateli saltare a fiamma vivace per 2-3 minuti.

Regolate di sale, rimuovete l’aglio dalla padella e tenete da parte. Nel frattempo l’acqua sarà arrivata a bollore, quindi salate e versate gli spaghetti. Mentre la pasta cuoce, mettete l’uovo e i tuorli in una ciotola e sbatteteli con una forchetta.

Aggiungete il formaggio grattugiato e il pepe macinato a piacere, poi mescolate ancora per amalgamare il tutto.

Scolate la pasta al dente e versatela nella padella con il salmone, accendete il fuoco moderato e mescolate brevemente aggiungendo un mestolo dell’acqua di cottura. A questo punto togliete la padella dal fuoco e versate il composto di uova e Pecorino, mescolando velocemente e bene, aggiungendo al bisogno altra acqua di cottura. Insaporite con un’altra macinata di pepe e servite subito la vostra pasta.

Carbonara con salmone – Consigli utili

Si consiglia di consumare subito la carbonara di salmone.

Se non avete il salmone fresco e volete utilizzare quello affumicato, potete tagliarlo a striscioline e saltarlo in padella per pochi secondi. Per un gusto meno deciso potete sostituire parte del Pecorino con il Parmigiano grattugiato.