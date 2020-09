Ricetta gazpacho andaluso: ingredienti, preparazione e consigli

Il gazpacho andaluso è uno di quei piatti freddi estivi che fa subito venire in mente la Spagna. Il gazpacho è una zuppa fredda originaria dell’Andalusia. Questo piatto ha origini contadine, i braccianti lo portavano nei campi e lo consumavano come spuntino gustoso e rinfrescante. Il gazpacho conta molteplici varianti e può essere servito anche come cocktail o come zuppa accompagnata da cubetti di cipolla, pane tostato, uovo sodo, cetrioli e pomodori.

Gazpacho andaluso – Ingredienti

Aceto di vino bianco 110 ml

Aglio 1 spicchio

Cetrioli 200 g

Olio extravergine d’oliva 50 ml

Pane raffermo mollica 100 g

Peperoni verdi 250 g

Peperoni rossi 200 g

Pepe q.b.

Sale q.b.

Cipolle rosse 65 g

Pomodori ramati 600 g

Acqua q.b.

Per l’accompagnamento:

Cetrioli 300 g

Cipolle rosse 200 g

Pomodori ramati 300 g

Uova (sode) 3

Pane crosta 40 g

Gazpacho andaluso – Preparazione

Per preparare il gazpacho andaluso, iniziate tagliando la crosta dal pane, che metterete da parte per poi realizzare i crostini di accompagnamento. Ponete la mollica in una ciotola, copritela con l’acqua e aggiungete l’aceto e lasciate marinare fino a quando la mollica non avrà assorbito gran parte dei liquidi. A questo punto scolatela con un colino e mettetela da parte.

Prendete quindi i pomodori, lavateli, tagliateli a metà ed eliminate l’interno con i semini, sbucciate poi il cetriolo e tagliatelo a rondelle. Continuate tagliando i peperoni verdi e rossi, eliminando l’interno con i semi e tagliandoli a listarelle.

Infine sbucciate la cipolla rossa e lo spicchio d’aglio, mondateli e affettateli. Versate le verdure mondate a tocchetti nel mixer, aggiungete l’olio extravergine di oliva a filo, aggiustando anche di sale e pepe a piacere e azionate il mixer fino ad ottenere un composto denso, liscio ed omogeneo.

Prendete una ciotola e sovrapponete un setaccio che sia più o meno proporzionato, versateci il composto frullato e setacciatelo aiutandovi con il dorso di un cucchiaio, in modo da eliminare eventuali residui di bucce o semi. Trasferite nuovamente il composto nel mixer e unite la mollica strizzata e aggiustate eventualmente di sale, pepe o aceto secondo i vostri gusti. Frullate ancora per qualche secondo fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Mettete ora a riposare il gazpacho in frigo per qualche ora.

Nel frattempo occupatevi dell’accompagnamento: tagliate a cubetti la crosta del pane che avevate messo da parte, disponeteli su una teglia rivestita da carta da forno, versate un filo d’olio e infornate per 5 minuti a 200° fino a che non saranno ben dorati. Intanto tagliate a cubetti il cetriolo e il pomodoro.

Dopo aver bollito le uova, ponetele su un tagliere e dopo averle divise a metà, separate i tuorli e tagliate a cubetti gli albumi. Una volta affettata anche la cipolla rossa, trasferite tutte le verdure e il pane tostato a cubetti all’interno di ciotoline. A questo punto tirate fuori il gazpacho dal frigorifero e servitelo freddissimo in bicchieri o in un piatto fondo.

Gazpacho andaluso – Consigli utili

Potete conservare il Gazpacho Andaluso in frigorifero ben coperto da pellicola o in un contenitore ermetico per due o tre giorni.

Se volete servire il Gazpacho alla stregua di un aperitivo, allungatelo con dell’acqua ghiacciata, in modo che acquisisca una consistenza più liquida e fresca.