Ricetta pizzette di zucchine: ingredienti, preparazione e consigli

Si sa, tutti amano la pizza in ogni modo, ma noi oggi abbiamo deciso di proporvi una versione più light e originale, in cui non si utilizza la pasta per pizza, ma andremo ad utilizzare le zucchine, infatti oggi vedremo come si preparano le pizzette di zucchine.

Pizzette di zucchine – Ingredienti

Con i seguenti ingredienti otterrete 16 pizzette di zucchine.

Zucchine tonde 600 g

Mozzarella 100 g

Origano 1 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Passata di pomodoro 200 g

Olio extravergine d’oliva 40 g

Pizzette di zucchine – Preparazione

Per preparare le pizzette di zucchine cominciate lasciando asciugare la mozzarella così da evitare che il siero fuoriesca durante la cottura, quindi affettate ad uno spessore di circa 1 cm poi tagliate prima a striscioline e infine a cubetti. Versate i cubetti di mozzarella in un colino per una ventina di minuti.

Nel frattempo lavate e asciugate le zucchine, privatele della due estremità e affettatele aiutandovi con una mandolina, o con un coltello, ottenendo fette spesse circa 1 cm.

Sistemate i dischetti di zucchine in una pirofila e ungete con 20 grammi d’olio, aggiustate anche di sale e disponetele su una griglia ben calda lasciandole cuocere pochi minuti prima un lato e poi l’altro e continuate così fino a cuocerle tutte.

Infine disponete su una leccarda rivestita con carta forno i vostri dischetti. In un recipiente versate la passata di pomodoro e conditela con origano, sale, pepe nero macinato e i restanti 20 grammi di olio, mescolate il tutto e versatene un po’ su ogni dischetto, insieme ai cubetti di mozzarella , e quando avrete terminato di condire tutti i dischetti cuocete in forno statico preriscaldato a 200° per 5 minuti. Le vostre pizzette di zucchine sono pronte.

Pizzette di zucchine – Consigli utili

Le pizzette di zucchine possono essere conservate in frigorifero per un giorno, coprendole con pellicola trasparente.

Sostituite la mozzarella con altri formaggi a vostro piacimento oppure aggiungete qualche oliva nera denocciolata.