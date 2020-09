Seat Music Awards – Viaggio nella musica – Gli ospiti

Seat Music Awards – Viaggio nella musica sta per prendere il via nel pomeriggio di Rai 1. Per la prima volta in veste di conduttore, sarà Nek a guidare l’appuntamento musicale e accogliere i vari ospiti previsti per lo speciale.

Seat Music Awards – Viaggio nella musica conclude le due serate trasmesse questa settimana grazie ai Seat Music Awards 2020 e che hanno raccolto vari artisti per sostenere tutti i lavoratori dello spettacolo. Scopriamo chi ci sarà sul palco dell’Arena di Verona.

Seat Music Awards – Viaggio nella musica – Ospiti e cantanti

Il terzo speciale Seat Music Awards -Viaggio nella musica vedrà salire sul palco numerosi ospiti, protagonisti della Settimana della Musica. Alcuni hanno partecipato alle prime due serate con successo e hanno regalato diverse emozioni a tutti i telespettatori. Rivedremo infatti Il Volo, ovvero il trio di tenori che con il loro operistic pop sta ottenendo un grande successo in tutto il mondo, e anche il cantautore napoletano Gigi D’Alessio. Al suo fianco troveremo Clementino, il rapper con cui ha rivisitato in queste settimane una delle sue hit più famose: Como suena el corazon. Previsto anche un altro duetto grazie alla presenza di Bugo ed Ermal Meta. I due artisti hanno collaborato per il singolo Mi manca, presente nell’album Cristian Bugatti.

Ci saranno anche Mario Biondi, Ron, Fabrizio Moro e Marco Masini. L’altro duetto del pomeriggio accenderà le luci su Rocco Hunt e Ana Mena, grazie al singolo A un passo dalla Luna. In centro pista troveremo anche Gaia, Nina Zilli e Aiello. Non saranno solo i cantanti però a partecipare ai Seat Music Awards – Viaggio nella musica. Fra i presenti troveremo anche Simona Molinari, il regista e attore Michele Placido e il comico Giovanni Caccamo. Per chi volesse contribuire alla raccolta fondi, potrà invece avvalersi del numero solidale 45588 che rimarrà attivo fino al prossimo 21 settembre. Il ricavato verrà raccolto per il Covid 19 – Sosteniamo la musica, il fondo realizzato da Music Innovation Hub.