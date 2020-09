Tina Cipollari brilla di luce propria | Look audace fuori da Uomini e Donne

Manca davvero pochissimo al ritorno su Canale 5 di Uomini e Donne. Domani, 7 settembre, i fan del talk show potranno tirare un sospiro do sollievo, dopo mesi di astinenza. Dalle voci circolate, le novità saranno moltissime, come, ad esempio, l’unione dei due troni, over e classico, in un’unica puntata. Ma la punta di diamante del talk show sarà sempre lei, la vamp opinionista Tina Cipollari, un gemma che brilla di luce propria.

Come si è saputo dalle prime anticipazioni, anche in questo inizio di stagione Tina Cipollari si è resa subito protagonista a Uomini e Donne. Tina Cipollari brilla di luce propria e non ha bisogno di mettersi a confronto con nessuno, come ha sempre detto lei stessa. Tuttavia, l’opinionista non ha mancato di dire immediatamente la sua su tutto ciò che è successo a Uomini e Donne nelle prime puntate registrate.

Tina Cipollari brilla come una diamante

Come sempre il primo “bersaglio” di Tina è stata Gemma Galgani. Siamo alle solite tra le due acerrime nemiche e Tina Cipollari non ha mancato di scagliarsi contro Gemma quando ha saputo che si era sottoposta a un lifting e che aveva messo fine alla conoscenza con Nicola Vivarelli. Tina ha attaccato anche Pamela Barretta, apostrofandola come una maniaca del controllo nel momento in cui la dama si è procurata il suo numero di telefono per chiederle cosa dicesse di lei Enzo Capo.

Inoltre, Tina Cipollari ha accusato Armando Incarnato di non trovarsi a Uomini e Donne per trovare il vero amore. Ciò in virtù del fatto che, in sole poche puntate, il cavaliere ha già messo fine a varie conoscenze, lamentandosi continuamente. Il pubblico è in visibilio ogni volta che Tina Cipollari dice la sua su qualcuno a Uomini e Donne e si schiera sempre dalla parte dell’opinionista. Cosa che, ovviamente, fa sempre piacere alla vamp.

Star opinionista a Uomini e Donne

Poche ore fa, Tina Cipollari ha pubblicato una storia su Instagram in cui appare bellissima e con un look decisamente audace. Trucco perfetto e messa in piega impeccabile, Tina Cipollari sfoggia un’immagine invidiabile che i suoi follower gradiscono sempre di più. Ciò grazie anche al fatto che l’opinionista è tornata in perfetta forma per via della dieta che ha seguito nei mesi scorsi, senza perdere l’amore per il cibo.

Sembra proprio che quella che è alle porte sarà una stagione esplosiva per Tina Cipollari, già pronta a non lasciarsi sfuggire nulla, insieme al collega Gianni Sperti.