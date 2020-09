Anticipazioni Una vita – 8 settembre – Liberto lascia Rosita?

By

Le anticipazioni di Una vita continuano a parlarci degli abitanti di Acacias 38. La celebre soap spagnola ritornerà nel primo pomeriggio di Canale 5 dell’8 settembre 2020 per raccontarci che cosa accadrà a tutti i protagonisti. Dopo aver visto il loro matrimonio resistere alle intemperie e alle malattie, sembra proprio che Rosita e Liberto siano ormai ai ferri corti.

I due decideranno di lasciarsi? Il nervosismo della donna e l’insofferenza del marito spingeranno il secondo a prendere una decisione piuttosto forte. Non è tutto, perchè come sappiamo Liberto sta cercando di nascondere il suo debole per Genoveva. Scopriamo le altre anticipazioni della puntata di domani.

Anticipazioni Una vita – Puntata 8 settembre

Felipe cerca di impedire che lo scandalo si abbatta su Rosina e per questo decide di parlare con Genoveva. L’avvocato vorrebbe che la donna mantenesse il silenzio su quanto accaduto fra lei e Liberto, ma sembra proprio che la Salmeron non ne abbia alcuna intenzione. Alfredo infatti è sul piede di guerra e ha già accusato il suo presunto amico. Come ultimo atto d’amore, Liberto decide invece di lasciare casa e allontanarsi da Rosina nella speranza che la moglie possa soffrire di meno. Intanto, Servante riesce ad ottenere la vittoria al campionato di biglie e può finalmente ottenere la sua medaglietta.

Felipe invece non ha ancora capito fino a che punto Genoveva sia simile al marito. Crede ancora che la donna sia più buona di quanto non appaia, anche se ha fatto parecchi torti ai suoi amici. Cambierà idea dopo il loro confronto? Le anticipazioni di Una vita ci rivelano inoltre che l’avvocato ha anche altro a cui pensare. L’ingresso di Marcia nella sua dimora, sta permettendo ai due di stringere un legame che va al di là del rapporto fra datore di lavoro e domestica. Come andrà a finire?