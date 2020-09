A Uomini e Donne, Armando Incarnato cancella definitivamente il suo passato e non ha intenzione di tornare indietro rispetto alle scelte già fatte. A dichiararlo apertamente è stato lo stesso cavaliere, il quale tra trascorrendo qualche giornata in compagnia della figlioletta Michelle, per rigenerarsi. Infatti, non è stato un’inizio di stagione semplice per il cavaliere campano.

Dalle prime anticipazioni uscite sul web, Armando Incarnato potrebbe essersi ritrovato nuovamente in un “vicolo cieco”. Il cavaliere, infatti, è stato attaccato più volte a Uomini e Donne per la sua incapacità di avere frequentazioni lunghe e serene con le dame del parterre. Anche nell’ultima registrazione, Armando Incarnato ha messo fine alla conoscenza con l’ultima dama che stava frequentando.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Armando Incarnato dimentica il passato

Ma, questa mossa gli è costata cara. A scagliarsi contro di lui, questa volta, è stata l’opinionista Tina Cipollari, la quale ha dichiarato di non credere più alla reale volontà di Armando di cercare la compagna della sua vita a Uomini e Donne. Secondo Tina, Armando Incarnato non avrebbe davvero intenzione di innamorarsi, perciò cerca continue scuse per mettere fine ai rapporti che inizia a Uomini e Donne.

Per molto tempo su Armando Incarnato è pesato il dubbio di una frequentazione nascosta fuori da Uomini e Donne, in particolare con la sua ex, Jeannette. Ma il cavaliere ha cercato di discolparsi in ogni modo da queste accuse, dimostrando la sua buona fede. Tuttavia, anche in questo inizio di stagione, i dubbi su Armando Incarnato sembrano riaffiorare.

Dichiarazione d’intenti fuori da Uomini e Donne

Ecco perché Armando Incarnato sta cercando in tutti i modi di non commettere gli stessi errori e cancella definitivamente il suo passato, non tornando più sui suoi passi. Poche ore fa, il cavaliere ha condiviso una storia su Instagram in cui ha scritto parole forti. “Se avessi voluto, avrei fatto altro… appartieni al passato, quello da dimenticare!”. Forse Armando si riferiva a qualcuno in particolare con queste parole? Ma a chi?

Oltre a Veronica Ursida, durante la scorsa stagione, Armando Incarnato non ha avuto altre frequentazioni significative. Forse queste parole erano rivolte a un’altra donna, estranea al parterre di Uomini e Donne? O, piuttosto, ad altri situazioni che non hanno nulla a che vedere col suo personaggio pubblico? In tutti questi interrogativi, una cosa è certa: la serenità in amore sembra ancora lontana per Armando Incarnato. Riuscirà a trovarla grazie a Uomini e Donne?