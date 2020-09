Barbara d’Urso è Miranda – Da Il diavolo veste Prada a Live

Barbara d’Urso ci regala sempre delle sorprese: Live – Non è la d’Urso sta per aprire i battenti la prossima domenica e la padrona di casa non si è di certo smentita. Ci ha regalato ancora una volta una delle sue tante trasformazioni, “diventando” per il trailer del programma niente di meno che Miranda Priestly.

Ovvero la protagonista de Il diavolo veste Prada, anche se nel film il ruolo è affidato a Meryl Streep. Dopo aver premiato il pubblico con un matrimonio fittizio degno di Brooke e Beatiful, per la scorsa stagione, Carmelita mira ancora più in alto ed entra nell’Olimpo della moda.

Barbara d’Urso è Miranda Priesly per il suo Live – Non è la d’Urso

Il primo appuntamento di Live è previsto per questa domanica, 13 settembre 2020, ed è ormai tutto pronto. Barbara d’Urso si prepara ad entrare ancora una volta nelle case degli italiani con un team di ospiti e guerre a colpi di gossip. Non sappiamo ancora nulla su chi interverrà nella prima puntata, ma possiamo essere certi che la regina di Canale 5 riuscirà come sempre a cavalcare l’onda della cronaca rosa. Dovremo attendere putroppo i prossimi giorni prima di poter sapere qualcosa di più sulle anticipazioni dello show. Come sempre, Carmelita dispenserà caffeucci e spoiler solo durante il suo programma pomeridiano.

Intanto su Instagram, la nota conduttrice ha già messo in luce l’outfit scelto per il nuovo promo. Vestita di porpora, scarpe in tinta e cappottino nero, unghie rosse e per la prima volta con capelli corti e bianchi. Quasi irriconoscibile se non fosse per la sua posa fiera e sicura. Ovviamente anche in questo caso gli haters di Barbara d’Urso si sono buttati a pesce e hanno già manifestato il loro odio tramite alcuni commenti: “Tutta vestita? Non ci credo, tra un po’ nevica”, scrive qualcuno. “Sei deprimente anche così”, scrive un altro.