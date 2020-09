Beatrice Valli sogno proibito | Progetto ambizioso dopo Uomini e Donne

E’ un periodo davvero molto intenso per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Beatrice Valli. Beatrice, ormai, è un’influencer molto seguita sui social, insieme al compagno incontrato grazie a Uomini e Donne, Marco Fantini. Nonostante ciò, Beatrice Valli ha un “sogno proibito” che vorrebbe realizzare in futuro. L’ex corteggiatrice desidera condurre un programma. Un progetto molto ambizioso per la giovanissima mamma.

Infatti, dopo Alessandro, avuto da una precedente relazione, Beatrice Valli è diventata mamma di Bianca e, solo pochi mesi fa, della piccola Azzurra, avute insieme al fidanzato Marco Fantini. La coppia, nata a Uomini e Donne, avrebbe voluto sposarsi alla fine di settembre, ma l’emergenza sanitaria li ha costretti a bloccare i preparativi. Nonostante la sua vita da mamma piuttosto impegnativa, Beatrice Valli è molto attiva sui social.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Beatrice Valli ha un sogno nel cassetto

E’ proprio rispondendo a una delle domande dei suoi follower circa la sua ipotetica conduzione di un programma che Beatrice Valli ha confessato il suo “sogno proibito”. “Uno dei miei più grandi sogni nel cassetto,” ha dichiarato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, essendo molto spigliata, potrebbe ben cimentarsi nella conduzione. Tuttavia, per il momento, questo resta solo un sogno, che potrebbe trasformarsi in futuro in un ambizioso progetto.

Nel frattempo, Beatrice Valli e Marco Fantini sono stati immortalati sul red carpet della Mostra Del Cinema di Venezia. L’arrivo della coppia ha suscitato l’entusiasmo dei fan. Tuttavia, Beatrice e Marco hanno avuto anche una brutta avventura, proprio in occasione della loro presenza a Venezia. La coppia, infatti, ha subito un furto nella stanza in cui alloggiavano e Beatrice Valli ha raccontato ai suoi follower che le sono state portate via molte cose di valore, abiti inclusi.

Vita da influencer per l’ex di Uomini e Donne

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata sommersa dai messaggi preoccupati dei follower, in ansia per il furto subito dall’influencer. Tuttavia, oltre al danno economico, la coppia nata al trono classico non ha corso altri rischi. Beatrice Valli e Marco Fantini, ormai, sono una coppia collaudata non solo nella vita, ma anche nel lavoro. Entrambi sono riusciti a fare della loro immagine, del loro amore e della loro famiglia un vero e proprio brand, molto ricercato.

Del resto, la coppia ha milioni di follower sui social che li seguono e li sostengono in ogni progetto della loro vita. Per cui, non è affatto escluso che il sogno di Beatrice Valli di condurre un programma non diventi presto realtà.