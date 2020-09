Borsa Milano rimbalza. Forti Nexi, Mediaset e Tiscali

Dopo le vendite innescate dai tecnologici di Wall Street la borsa italiana centra un rimbalzo. Già all’apertura la Borsa Milano ha aperto in rialzo con il primo indice Ftse Mib che è avanzato dello +0,72% a 19.530 punti. Alle 15.35 il FTSEMib era in arrivato al pregresso dell’1,29% a 19.642 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 19.480 punti e un massimo di 19.722 punti. Ancora in rialzo dell’1,43% per Milano, alle 16.00, che continua le contrattazioni a 19.669,27 punti.

Borsa Milano avvio settimana positivo

Si scatenano gli acquisti in borsa in tutta Europa e anche per quanto riguarda Piazza Affari si registra un’ottima performance odierna. Oggi Wall Street è rimasta chiusa per festività per questo motivo, secondo gli esperti sono stati improbabili forti movimenti direzionali.

Per quanto riguarda le materie prime il greggio è scivolato sotto i 42 dollari al barile. Lo spread invece che indica il rendimento fra titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi si attesta intorno a 150 punti.

Borsa Milano oggi: bene Nexi e Fineco

Sulla Borsa di Milano oggi il Ftse Mib segna un +1,07% a 19.598 punti alle ore 12. Si mette in luce Nexi che segna un +5,8% dopo la ripresa delle trattative per una fusione con Sia.

Tra gli altri titoli più importanti di Milano troviamo Unipol che segna +3,72%, Fineco +3,42% e Atlantia con un +2,67%. Tra i protagonisti della giornata anche Mediaset (+7,47% a 1,799 euro). Per il gruppo del titolo del Biscione la salita era partita già giovedì scorso. Non si ferma neanche Tiscali con il titolo in progresso del 6,92% a 0,0278 euro, dopo uno stop per eccesso di rialzo in avvio di giornata. L’azienda di telefonia ha reso noto che entro il 31 Ottobre sarà firmato il contratto d’accordo con la Tim.

In negativo sono invece Pirelli (-1,05%), Tenaris (-1,08%) e Banco BPM che scende di 1,02 punti percentuali. A2A è stata penalizzata dalla decisione di Kepler Cheuvreux di tagliare il prezzo obiettivo a 1,5 euro da 1,6 e nella giornata odierna si è mossa poco.

Borse Europee ed Asiatiche

Dopo i forti ribassi della scorsa settimana prendono slancio le borse europee. Francoforte ha segnato un +1,20%, Parigi +1,01%, Londra +1,27%. Seduta odierna molto positiva dunque anche per Piazza Affari che risulta in linea con le altre borse europee. In rosso invece le borse asiatiche con gli investitori che guardano alle tensione tra Usa e Cina. Tokyo chiude con -0,5% e lo yen a 106,2 sul dollaro e a 125,70 sull’euro. In calo anche Hong Kong (-0,3%), Shanghai (-1,3%), Shanzhen (-1,6%). E’ invece in rialzo Seul (+0,6%) e quasi senza variazioni Mumbai (-0,01%).