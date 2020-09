Classifica e oroscopo martedì 8 settembre 2020:

By

Ecco l’oroscopo di domani martedì 8 settembre 2020 e la classifica del giorno. Siamo arrivati a martedì. La seconda settimana di settembre prosegue, tra qualche briga da risolvere e belle emozioni da vivere. Quali segni saranno baciati dalla fortuna durante questa giornata? Se sei curioso di scoprirlo, dai uno sguardo al seguente oroscopo di domani, segno per segno, con la relativa classifica del giorno.

Ariete

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di domani ti sveglierai con molta carica: sfruttala per concentrarti sul tuo rapporto di coppia. In agosto potresti aver vissuto qualche contrasto di coppia, ma le stelle ti settembre ti permetteranno di recuperare!

Toro

Quattro stelle. La Luna nel tuo segno ti fornirà una bella razione di forza. Dovrai gestirla con saggezza e responsabilità verso un obiettivo concreto. Lasciata libera, altrimenti, diventerà aggressività che potresti sfogare su chi ti vuole bene.

Gemelli

Quattro stelle. Il tuo cielo è molto cambiato rispetto ai mesi passati. D’ora in poi avrai alleati del calibro di Marte e Mercurio, che ti aiuteranno a recuperare il terreno perduto. Questo varrà a maggior ragione per chi ha vissuto momenti difficili.

Cancro

Tre stelle. Stai ritrovando più fiducia nel futuro e forza di farcela. Purtroppo, però, dovrai fare i conti con qualche difficoltà di lavoro, non tutto si è rimesso in moto come avresti voluto tu. Dovrai avere pazienza e nervi saldi!

Leone

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di domani la giornata sarà più faticosa del previsto. Sforzati di conservare il self control, anche di fronte a qualche imprevisto antipatico e non scaricare la tensione su chi ti sta vicino. Le prossime giornate saranno migliori.

Vergine

Cinque stelle. Sarai traboccante di energia! Sfruttala, per portarti avanti nella tua to do list settimanale. Portati avanti con il lavoro, perché nei giorni seguenti potresti accusare un po’ di stanchezza in più.

Bilancia

Cinque stelle. Si prospetta una giornata interessante, soprattutto sul fronte lavorativo. Molte cose stanno cambiando, stai facendo fronte a molte novità che un po’ ti spaventano, ma un po’ anche ti stimolano.

Scorpione

Tre stelle. Il malumore avrà la meglio: se non farai attenzione, ti ritroverai a discutere per tutto il giorno. Ci saranno nuove tensioni con il partner, dovute a vedute diverse. Basterà un confronto a cuore aperto per mettere fine alle divergenze.

Sagittario

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di domani sentirai l’influsso di una Luna storta. Sforzati di conservare la calma, soprattutto in famiglia. Nelle prossime ore avrai la sensazione di camminare sulle uova.

Capricorno

Cinque stelle. Se stai aspettando una risposta importante o se sei tu che dovrai darne una, domani potrebbe essere la giornata giusta, merito di Luna, Giove e Saturno in aspetto favorevole.

Acquario

Tre stelle. Avrai i nervi a fior di pelle: cerca di fare molta attenzione, soprattutto in amore. Stai vivendo giornate molto confuse: i debiti aumentano, le scadenze si avvicinano e tu potresti non sapere dove sbattere la testa per trovare il denaro necessario. Fermati, respira profondamente e una soluzione arriverà.

Pesci

Cinque stelle. Sarai pieno di vitalità. Ti sentirai forte ed energico come non succedeva da giorni. Dovresti approfittare di questa giornata, per portarti avanti nella tabella di marcia settimanale e alleggerire i giorni successivi, che potrebbero essere un po’ più faticosi.