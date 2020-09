Gemma Galgani dice addio alle rughe | Entrata mozzafiato a Uomini e Donne

Gemma Galgani dice addio alle rughe e sempre avere in serbo per la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne una sorpresa unica. La dama del parterre femminile infatti, ha passato un’intera estate lontano dai social e sembra che la motivazione sia nascosta dietro alla sua rinascita.

La dama di Uomini e Donne sembra ricorda alla chirurgia per dire addio alle rughe e ai segni d’espressione dovuti all’età. Questo sembrerebbe infatti uno dei tanti motivi per il quale, ha deciso di non incontrare più Nicola Vivarelli mettendo un freno alla loro conoscenza. Come si mostrerà Gemma durante la prima puntata di Uomini e Donne?

Gemma Galgani dice addio alle rughe

Un cambiamento radicale quello che la dama ha deciso di affrontare durante questi tre mesi estivi. Pochi minuti fa infatti, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne e la stessa Maria De Filippi ha così annunciato il grande cambiamento di Gemma.

Dopo il filmato mostrato nel LED circolare, Tina Cipollari è incredula affermando di star rincorrendo una “gioventù persa” e ricorda le parole della stessa Gemma dove negava l’utilità della chirurgia e di essere decisa a non utilizzarla. Andando sempre più avanti, l’opinionista non si frena dal farsi scappare commenti riguardanti questa decisione, sottolineando l’età avanzata della dama.

Entrata mozzafiato a Uomini e Donne

Arrivata in studio Gemma Galgani si è presentata completamente diversa con un volto nuovo senza rughe e segni d’espressione. Quello della dama di Uomini e Donne, è stato un cambiamento radicale, ma soprattutto inaspettato. A scagliarsi contro di lei di nuovo Tina ricordandole di quando ha criticato alcune donne dentro al programma, per essere ricorse alla chirurgia. Ciò nonostante, Gemma determinata esprime la sua felicità nell’aver fatto questo passo così importante per lei.

Per una volta, afferma di essersi dedicata al suo corpo ritagliandosi un’esperienza nuova, ma che riesce a farla sentire sé stessa. Il suo desiderio è stato quello di avvicinare la sua età anagrafica alla sua età interiore, quello di una donna che, anche a 70 anni, ha voglia di mettersi in gioco e non buttarsi giù. Non si scoraggia assolutamente davanti alla sua discussione con Tina che proprio non concepisce questo suo volersi ringiovanire, accusandolo di aver fatto questa mossa soltanto per accaparrarsi l’amore di uomini più giovani di lei.