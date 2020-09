I segni zodiacali perennemente scontenti: sei tra questi?

Ci sono segni perennemente scontenti. Di tutto. Dell’amore, del lavoro, dei soldi che non sono mai troppi. Certamente preoccupazioni condivisibili per la maggior parte delle persone, specialmente nell’attuale complesso momento che si sta vivendo, ma si può anche pensare di avere uno stile di vita più tranquillo e non stare sempre di malumore. Vediamo quali sono i segni che rientrano in questa classifica.

1)Cancro

Il segno è spesso imbronciato e di umore cupo, probabilmente non sa neppure perché. E non lo sanno le persone che gli stanno intorno, sempre alle prese con i suoi malumori, che finiscono anche per contagiare il resto della famiglia o della compagnia o dell’ambiente di lavoro. Di sicuro una buona parte delle sue insoddisfazioni è dovuta a ragioni di tipo sentimentale, croce e delizia del segno. Il cancro non sa fare a meno dell’amore, ma l’amore lo fa anche, inevitabilmente, soffrire tanto.

2)Scorpione

È spesso cupo e chiuso in se stesso. In quei momenti diventa impossibile scrutare nella sua anima e cercare di capire cosa sia accaduto da provocargli un tale malumore. Si barrica nei suoi silenzi e diventa impossibile cercare di avere un dialogo. La faccenda tende a ripetersi con una certa frequenza, al punto che i familiari, spesso, sono esasperati da un simile atteggiamento di chiusura. A causargli tale stato in genere sono pensieri di natura sentimentale ma anche frustrazioni di tipo professionale.

3)Ariete

L’ariete è un segno innamorato della vita e delle passioni, per cui non è così consueto vederlo in silenzio e sentirlo scontento per qualcosa. Non è il tipo da lamentarsi, preferendo, in genere, agire. Ma ci sono dei contesti – quando è particolarmente stanco o provato da una situazione – in cui manifesta tutto il suo malumore. E diventa piuttosto arduo avere a che fare con l’ariete quando è di umore così cupo. Non accade spesso, ma quando accade – con mutismo, ostilità, mancanza di dialogo, distrazione – si fa sentire.

4)Toro

Il segno è spesso scontento. Non diventa, magari, ingombrante come l’ariete, ma sicuramente si fa sentire e ha la capacità di passare il malumore anche a colleghi e contatti della famiglia. Il toro è pessimista, in genere, pertanto coltiva la malsana abitudine di vedere il cielo cupo in ogni situazione e in ogni ambito. Le immagini a tinte fosche che la sua mente elabora spesso non corrispondono alla realtà, tuttavia. Essere sempre scontenti può essere una tattica per prevenire delusioni, ma sicuramente non contribuisce a far andare meglio le cose.

5)Capricorno

Altro segno che tende spesso a essere scontento. O, perlomeno, non fa alcun tentativo di sprizzare allegria dai pori almeno un giorno a settimana. Spesso è chiuso nel suo silenzio, preso com’è da questioni lavorative e professionali. Il segno punta sempre tutto sulle soddisfazioni professionali, che però, inevitabilmente, portano con sé anche un carico di stress e tensione. E dunque il capricorno è spesso scontento a causa delle complicazioni che si presentano sul suo cammino, stanco, di malumore. Non riesce mai veramente a rilassarsi e a far venire fuori il suo lato più simpatico e umoristico, che pure c’è, anche se bisogna scavare piuttosto in profondità per trovarlo.