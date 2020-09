By

Jasmine Carrisi riceve delle avance indesiderate da un uomo molto più grande di lei sui social, approfittando della situazione per mandare un forte messaggio sul suo profilo Instagram.

La figlia di Albano Carrisi è da diverse settimane sulla bocca dei tantissimi gossip che la vedono protagonista indiscussa grazie all’uscita del suo brano “Ego”. La neo-cantante infatti, ha deciso di cambiare completamente la sua vita dandole una svolta significativa e cercando, in parte, di seguire le orme di suo padre. Nonostante tra Jasmine e Albano ci siano gusti musicali completamente diversi, il grande cantante ha sempre approvato e apprezzato il lavoro svolto da sua figlia. Arrivando al punto di consigliarle però di continuare gli studi all’università.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Durante la giornata di ieri però, Jasmine Carrisi ha ricevuto delle avance indesiderate da un uomo molto più grande di lei sul suo profilo Instagram. Quali sono state le sue parole?

Jasmine Carrisi avance indesiderate

La figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso nonostante la sua giovane età, si dimostra di una bellezza unica tanto da attirare gli occhi indesiderati degli uomini molto più grandi di lei. La neo-cantante si sta godendo le sue ultime settimane di vacanza per poi partire per Milano dove, ha deciso di iniziare l’università alla facoltà di economia per portare avanti, un giorno, l’azienda di famiglia.

Nonostante i tantissimi progetti lavorativi in ballo, Jasmine sembra dover gestire anche i tantissimi messaggi indesiderati da parte di persone che, si dimostrano villano. Durante la giornata di ieri infatti, Jasmine Carrisi ha ricevuto le avance indesiderate da parte di un uomo. Approfittando così per lanciare un forte messaggio sul suo profilo Instagram. Cosa è successo alla figlia di Albano?

La figlia di Loredana Lecciso importunata su Instagram

Jasmine durante la serata di ieri ha caricato sul suo profilo Instagram lo screenshot di un messaggio spinto da parte di un uomo, molto più grande di lui. Nel messaggio infatti, l’uomo in questione ha lanciato delle grandissime avance nei confronti della figlia di Albano che, non sono state per niente accettate.

Proprio per questo, la stessa Jasmine ha deciso di repostare la conversazione aggiungendo: ”Perché nel 2020 gli uomini e di mezza età trovano le ragazzine eccitanti e pensano sia giusto scriverlo in privato?”.