L’importanza del bancomat nelle piccole comunità

Sempre più italiani stanno capendo, anche se con estrema diffidenza, quanto è importante avere una carta di credito o bancomat nel proprio portafoglio. In un mondo dove il contante circola sempre di meno, ormai è abitudine anche dei più “senior” di pagare digitalmente, facendo anche acquisti on line ed evitando così file, lungaggini e altri intoppi.

L’importanza dei bancomat nei piccoli paesi

Se vogliamo trovare subito un punto da migliorare, sicuramente riguarda l’istallazione dei bancomat, e la differenza che notiamo tra le grandi città e i paesini. Mentre alcuni gruppi come Ubi Banca e Banca Carige tengono principalmente a tutte le realtà territoriali, altre banche sottovalutano il problema creando così disagio nel cliente. Non è difficile, infatti, soprattutto nel centro-sud trovare molte difficoltà legate a questo problema.

Ci sono clienti affezionati che, avendo il conto “storico” in una data banca, devono spostarsi anche di 40-50 chilometri per poter prelevare, in quando la filiale locale ha speso chiuso i battenti. E questo è un vero peccato. Proprio per questo e per altri mille motivi, l’importanza dei bancomat nei piccoli paesi e nelle comunità più disagiate è di fondamentale importanza, per meglio sopperire a tutti i problemi della vita quotidiana.

Ubi Banca: nuove tecnologie e supporto

È sempre più necessario avere una carta nel proprio portafoglio. Con le carte e i bancomat vari, ormai, siamo sempre più abituati a svolgere mansioni, che sino a qualche anno fa sembravano praticamente impensabili. Infatti, ogni carta ora è dotata di una particolare tecnologia Contactless Paypass, necessaria per pagamenti attraverso un pos, e per importi che risultati inferiori o comunque non superiori a 25 euro, il pagamento può avvenire senza bisogno di digitare il proprio pin e senza firmare alcuna ricevuta.

Nuove tecnologie permettono anche di inviare e ricevere denaro direttamente con lo smartphone. Stiamo parlando del servizio di Ubi Banca, Ubi Bancomat Pay. Con questo servizio si può inviare denaro ai contatti della rubrica del tuo smartphone. L’operazione risulta davvero semplice quanto inviare un messaggio.

Il rapporto di fiducia tra banca e cliente

Riportare il bancomat e riportare una banca al…centro del villaggio. Riportiamo un vecchio detto popolare francese per meglio comprendere come sia importante creare un filo diretto con i propri clienti, anche quelli che abitano nelle periferie. È di fondamentale importanza, infatti, avere un rapporto di fiducia, in quanto molti aspetti della nostra vita quotidiana passano attraverso il rapporto che abbiamo con la nostra banca. Creare uno scambio di idee, essere partecipi attraverso le assemblee e puntare con investimenti sul proprio futuro è necessario con una banca per impostare al meglio la nostra vita.

E così, anche attraverso una carta e con un bancomat possiamo pagare le nostre utenze domestiche, ricariche, bollette e quant’altro in maniera sempre più comoda e veloce, ottenendo un aiuto concreto attraverso la sicurezza e la fiducia che abbiamo con la nostra banca, anche sul versante digitale.