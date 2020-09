Nicola Vivarelli rifiutato da Gemma | La rabbia del cavaliere a Uomini e Donne

Nicola Vivarelli si mostra molto arrabbiato ma soprattutto rifiutato da Gemma Galgani tanto da decidere di chiudere la loro conoscenza dopo i lunghi mesi in cui, la dama non si è fatta sentire. Il cavaliere di Uomini e Donne infatti, si è scagliato contro la Galgani dopo diversi mesi in cui, ha cercato in ogni modo di incontrarla e di poterla conoscere sempre di più.

Gemma Galgani infatti, ha deciso di prendersi del tempo per sé stessa, buttandosi in una esperienza che le ha cambiato letteralmente la vita. Infatti la dama è ricorsa alla chirurgia togliendo così tutte le rughe e le imperfezioni, ma entrando in studio Nicola non l’ha degnata di uno sguardo.

Nicola Vivarelli rifiutato da Gemma

Come già sapevamo, i due per tutto il periodo estivo non si sono né visti né frequentati, bensì hanno parlato tramite messaggi. L’unica volta in cui sono riusciti a vedersi, confessa Gemma, di essere rimasta delusa a causa del poco contatto tra di loro, definendolo un appuntamento freddo e rimanendoci male.

Così nasce una discussione dove il cavaliere afferma di averla invitata più volta a casa di lui o dai suoi parenti impazienti di conoscerla, ma di essere stata proprio la Galgani a non accettare. Dopo essersi rinfacciati parecchie cose, Nicola deluso e arrabbiato dice a Maria De Filippi di non voler avere niente a che fare con Gemma, mentre quest’ultima dal suo canto, dichiara di aver chiuso con lui definitivamente già da qualche tempo a causa di alcuni dubbi e messaggi che non l’hanno convinta.

La rabbia del cavaliere a Uomini e Donne

Gemma accusa Nicola di averla usata, insistendo nel vederla solo perché i fan chiedevano di loro e non perché lui ci tenesse davvero a lei. In più parla di alcuni messaggi che l’hanno fatta pensare molto, dove Nicola nel suo modo di scrivere molto giovanile, le dice che non è la donna giusta per lui.

Ma poco dopo, afferma che le sarebbe arrivato un altro messaggio dove lo stesso cavaliere si scusava usando termini lontani dal suo modo di parlare, arrivando a pensare che le parole usate non siano sue, ma bensì della madre. Questo fa infuriare davvero tanto Nicola che non se ne capacita, affermando di essere davvero irritato dal fatto di essere stato rifiutato da una donna molto più grande di lui. Alla fine sembra essere davvero finita tra i due che, non decidono di ballare insieme, tant’è che il cavaliere balla con Valentina, che da sempre si è dichiarata interessata a lui. Che sia l’inizio di una frequentazione?