Ricetta risotto alle verdure: ingredienti, preparazione e consigli

Il risotto alle verdure è un primo piatto sano e nutriente che porta un tocco di colore e di allegria sulla vostra tavola. Le verdure devono essere fresche, meglio ancora se di stagione. Il risotto alle verdure è molto semplice da preparare, e molto veloce.

Risotto alle verdure – Ingredienti

Ingredienti per 4 persone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Riso Carnaroli 320

Carote 100 g

Peperoni gialli già puliti 50 g

Peperoni rossi già puliti 50 g

Melanzane 100 g

Zucchine 100 g

Pisellini 50 g

Pomodori di Pachino 150 g

Sedano 1 costa

Cipolle dorate media 1

Burro 20 g

Olio extravergine d’oliva 6 cucchiai

Brodo vegetale 1 l

Prezzemolo tritato 2 cucchiai

Parmigiano Reggiano DOP 4 cucchiai

Vino bianco 40 ml

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Risotto alle verdure – Preparazione

Per preparare il risotto alle verdure per prima cosa occupatevi di pulire e mondare tutte le verdure: tagliatele a cubetti molto piccoli. Abbiate cura di tagliare tutte le verdure della stessa dimensione in questo modo la cottura sarà uniforme. Una volta completata l’operazione, mettete le verdure da parte.

Tagliate a spicchi i pomodorini, metteteli in una ciotola e aggiungete un cucchiaino di zucchero, in modo che perdano l’acidità.

Tritate la cipolla, e una metà mettetela ad appassire a fuoco bassissimo in una padella capiente insieme a tre cucchiai d’olio e al burro, per fare in modo che la cipolla non bruci in questa fase potete aggiungere un mestolo di brodo.

Quando la cipolla sarà diventata trasparente versate in padella tutta la verdura tagliata a cubetti: le zucchine, metà carota, i cubetti di melanzane, i piselli e i peperoni. Salate e pepate e lasciate cuocere le verdure per circa 15 minuti, le verdure dovranno risultare morbide ma non sfatte.

In un’altra padella fate soffriggere nell’olio rimanente un trito preparato con la costa di sedano, l’altra metà della cipolla e della carota. Anche in questo caso lasciate andare a fuoco basso per circa 10 minuti, per non rischiare che il soffritto bruci potete aggiungere anche in questo caso un mestolo di brodo. Quindi unite il riso e fatelo tostare insieme al soffritto. Aggiungete il vino bianco e lasciate evaporare.

Quando quest’ultimo sarà evaporato, aggiungete un mestolo di brodo e lasciate cuocere aggiungendo un mestolo di brodo di tanto in tanto rigirando continuamente con un cucchiaio di legno.

Quando il riso sarà giunto a metà cottura salate e aggiungete le verdure che ormai saranno cotte, e continuate a cuocere il riso sempre aggiungendo un mestolo di brodo di tanto in tanto. Quando il riso sarà cotto, aggiungete anche i pomodorini, amalgamate bene tutto e spegnete il fuoco.

A questo punto potete procedere alla mantecatura del risotto, spegnete il fuoco e aggiungete il burro, il parmigiano, il prezzemolo tritato e aggiungete una macinata di pepe macinato fresco, date l’ultima mescolata e il vostro risotto alle verdure è pronto.

Risotto alle verdure – Consigli utili

Il risotto alle verdure può essere conservato in frigorifero per un giorno chiuso in un contenitore ermetico. Al momento di servirlo scaldatelo in padella aggiungendo una noce di burro. Questo risotto può essere preparato con qualsiasi tipo di verdura di vostro gradimento.