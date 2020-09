Ricetta rotolo alle prugne: ingredienti, preparazione e consigli

Avete voglia di un dessert soffice dal cuore cremoso, il rotolo alle prugne è il dolce che fa al caso vostro. Una morbida pasta biscotto avvolge un goloso ripieno di crema diplomatica e fettine di prugne, leggermente caramellate in forno.

Rotolo alle prugne – Ingredienti

Ingredienti per la pasta biscotto:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Uova 5

Miele 10 g

Farina 00 100 g

Zucchero 140 g

per il ripieno

Prugne 600 g

Zucchero 50 g

Per la crema:

Latte intero 250 g

Tuorli 3

Amido di mais (maizena) 25 g

Zucchero 75 g

Baccello di vaniglia 1

Gelatina in fogli 2,5 g

Panna fresca liquida 250 g

Rotolo alle prugne – Preparazione

Per preparare il rotolo alle prugne cominciate preparando la pasta biscotto, quindi nella tazza della planetaria versate le uova insieme al miele e allo zucchero, aggiungendolo poco alla volta fino a quando il composto non sarà diventato gonfio e chiaro. Arrestate la planetaria e aggiungete la farina setacciata mescolando delicatamente.

Versate il composto su una leccarda 30×40 imburrata e rivestita con carta forno e stendete aiutandovi con una spatola, livellate accuratamente fino ad ottenere uno strato di 7 mm.

Cuocetela poi in forno preriscaldato a 220° per 8-9 minuti in modalità statica, oppure a 200° per 4-5 minuti se ventilato. Una volta cotta staccate delicatamente la pasta biscotto aiutandovi con un coltellino e rovesciatela su un piano da lavoro con ancora attaccata la carta forno e spolverizzate con lo zucchero semolato in modo che non si attacchi e poi coprite con un canovaccio pulito oppure avvolgete nella pellicola trasparente in modo che si raffreddi senza però seccare.

Intanto preparate la crema: mettete per prima cosa i fogli di gelatina a bagno in acqua fredda per almeno 10 minuti; ponete a scaldare il latte in un tegame e aggiungete i semi e la bacca di vaniglia incisa. Non appena avrà raggiunto il bollore togliete la bacca e, se volete, filtrate il latte con un colino a maglie strette; in una ciotola invece battete le uova con lo zucchero poi aggiungete l’amido e mescolate, quando il composto sarà chiaro e gonfio versate un po’ del latte caldo e stemperatelo, successivamente versatelo nel tegame di cottura del latte mescolando di continuo fin quando non si addenserà.

Strizzate la gelatina in fogli e aggiungetela alla crema , anche in questo caso dovrete mescolare per bene per far sì che la gelatina si sciolga e non formi grumi.

Una volta pronta, trasferite la crema in una ciotola e coprite con la pellicola a contatto in modo che non prenda aria creando così la pellicina. Una volta che la crema è completamente fredda, versate la panna nella tazza della planetaria e quando sarà ben montata aggiungetela alla crema, inglobandola delicatamente dal basso verso l’alto; lasciate riposare in frigorifero per un’ora circa.

Nel frattempo dedicatevi alle prugne, quindi dopo averle lavatele e tagliatele a metà, eliminate il nocciolo e poi tagliatele a spicchi, ricavandone 6 per ogni metà. Sistemate le prugne a fette su una leccarda insieme ai 50 grammi di zucchero, e lasciatele caramellare a 240° in funzione grill per 3-4 minuti.

Mentre lasciate freddare le prugne spalmate la crema sarà ben rassodata, distribuendola sulla pasta biscotto aiutandovi con una spatola per livellare e poi disponete le prugne cotte ordinatamente in orizzontale e distanziandole tra loro di un paio di centimetri, arrotolate la pasta biscotto aiutandovi con la pellicola chiudendo per bene anche i lati, arricciandoli a caramella, e stringendo il rotolo con decisione , poi riponete in frigo il rotolo e lasciate rassodare per almeno 2 ore.

Passato il tempo necessario, togliete la pellicola dal rotolo e spolverate con dello zucchero a velo dopodiché potrete affettare e servire il vostro rotolo alle prugne.

Rotolo alle prugne – Consigli utili

Il rotolo alle prugne può essere conservato in frigorifero fino a 4-5 giorni. Potrete anche congelarlo, in questo caso vi conviene tagliarlo già in fette.