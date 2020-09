Ritorno al Marigold Hotel – Trama e cast del film su Rai 2

Ritorno al Marigold Hotel andrà in onda nella prima serata di Rai 2 di oggi, 7 settembre 2020. Il film è stato realizzato cinque anni fa e vede John Madden alla regia. Dal titolo originale The Second Best Exotic Marigold Hotel, è il sequel di Marigold Hotel.

La trama di Ritorno al Marigold Hotel ci rivela il nuovo destino di Sonny, appena rientrato dall’America, dove non è riuscito a far decollare il suo hotel. Altre novità riguardano gli altri personaggi che animano il film, da Evelyn fino a Muriel. Scopriamo di seguito gli altri dettagli e il cast completo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Ritorno al Marigold Hotel – La trama

Muriel e Sonny raggiungono San Diego per proporre a Ty Burley un piano per l’apertura di un secondo hotel in India. Intanto, Evelyn riceve un’offerta di lavoro come acquirente di tessuti. Anche se l’anziana, per via dei suoi 79 anni, teme che le responsabilità siano troppi. Anche Douglas è preoccupato, ma per un motivo diverso: ama Evelyn e teme di perdere tempo con lei, anche se vorrebbe presentarla a sua figlia. Anche Sonny vive dei problemi: sta per sposare Sunaina e teme l’incursione di un rivale. La trama di Ritorno al Marigold Hotel ci rivela che Muriel cercherà di impedire che Sonny rovini il suo matrimonio e i suoi affari.

Ritorno al Marigold Hotel – Il cast

Il cast di Ritorno al Marigold Hotel è guidato da Judi Dench nei panni di Evelyn e Maggie Smith in quelli di Muriel. Al loro fianco troviamo Bill Nighy come interprete di Douglas e Dev Patel nel ruolo di Sonny. Sono presenti inoltre Celia Imre (Madge); Penelope Wilton (Jean); Ronald Pickup (Norman); Diana Hardcastle (Carol); Tina Desai (Sunaina); Claire Price (Laura); Lillete Dubey (Kapoor); Richard Gere (Chambes); David Strathairn (Ty Burley); Tamsin Greig (Lavinia/Theresa); Shazad Latif (Kushal); Rajesh Tailang (Babul) e Denzil Smith (Dhurana).