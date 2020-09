Robin Hood – Trama, cast e trailer del film con Russell Crowe

Robin Hood è la proposta di Canale 20 per la sua prima serata di oggi, 7 settembre 2020. Il film è diretto da Ridley Scott e vede Russell Crowe come protagonista. Anche se nelle fase iniziali del recruiting, l’attore era stato scelto per la parte dello Sceriffo di Notthingham.

La trama di Robin Hood invece si basa sul mito dell’eroe inglese in calzamaglia. Realizzata nel 2010, la pellicola appartiene al genere drammatico e avventura. Vediamo di seguito gli altri dettagli, come il trailer, e scopriamo quali attori compongono il cast completo.

Robin Hood, il film – La trama

Alla fine del XII secolo, il nobile arciere Robin Longstride è impegnato in Francia per la guerra voluta dall’Inghilterra. Dieci anni più tardi, Robin e altri membri della sua compagnia tentano il ritorno a casa e si imbattono nel perfido Sir Godfrey, che uccide sir Robert e scappa. Prima che il Generale esali l’ultimo respiro, Robin gli giura di riportare la sua spada al padre, a Nottingham. Una volta sul posto, Robin viene scelto come messaggero per annunciare alla famiglia reale la morte del re.

Al trono sale quindi il Principe Giovanni, che dall’alto della sua arroganza impone delle tasse ai suoi sudditi per arricchire le casse reali. Il nuovo regnante si lascia consigliare tra l’altro da Godfrey, non sapendo che quest’ultimo è al servizio del re francese. Intanto, Robin accetta di spacciarsi per Robert per evitare che il padre perda le terre. La trama di Robin Hood prosegue con l’incontro fra il protagonista e Fra Tuck, che presto si unirà al suo gruppo per derubare i ricchi e dare tutto ai poveri.

Robin Hood, il film – Il cast completo

Oltre a Crowe nei panni di Robin, troviamo Cate Blanchett in quelli di Lady Marian. Nel cast di Robin Hood figurano anche gli attori Mark Strong per il personaggio di Sir Godfrey e Max von Sydow nel ruolo di Sir Walter Locksley. Sono presenti inoltre: William Hurt (Guglielmo); Oscar Isaac (Principe Giovanni); Matthew Macfadyen (Sceriffo di Nottingham); Danny Huston (Re Riccardo Cuor di Leone); Eileen Atkins (Eleonora d’Aquitania); Mark Addy (Fra Tuck); Kevin Durand (Little John); Scott Grimes (Will Scarlet); Alan Doyle (Allan A’Dayle); Douglas Hodge (Sir Robert Locksley); Léa Seydoux (Isabella d’Angoulême); Jonathan Zaccaï (Re Filippo di Francia); Robert Pugh (Barone Baldwin); Gerard McSorley (Barone Fitzrobert); Velibor Topić (Belvedere); Simon McBurney (Fra Tancredi); Bronson Webb (Jimoen); Denis Ménochet (Adhemar) e Roy Holder (mastro Tom).