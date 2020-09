Samuel Peron positivo al Covid – “Lavoro in smart working”

Samuel Peron è risultato positivo al Covid-19. Questa la notizia che negli ultimi giorni si è abbattuta su Ballando con le Stelle 2020. Il programma infatti slitterà di una settimana rispetto al previsto proprio per via di quanto accaduto, mentre il ballerino professionista si trova in isolamento fra le mura domestiche.

Samuel Peron ha già specificato di non essere stato in Sardegna per fare vacanza, ma per lavoro. Purtroppo la notizia della sua positività è emersa proprio nel periodo in cui sono risultati anche molti altri vip che hanno soggiornato in Sardegna.

Samuel Peron, positivo al Covid ma continua a “ballare”

Samuel Peron ha affrontato una lunga intervista con Roberto Alessi e ha già rivelato di aver preso ogni tipo di precauzione durante la sua esperienza sarda. “Forse è successo quando abbiamo finito l’ultimo spettacolo e i ragazzi, tutti grandi professionisti, danzatori, presentatori, sono venuti a salutarmi. Era un cast meraviglioso, c’erano anche artisti del Cirque du Soleil. Oppure è successo in aeroporto, chissà”, ha ipotizzato. Va sottolineato però che Peron è asintomatico e non presenta alcun sintomo.

Questo pomeriggio è intervenuto con una videochiamata a Oggi è un altro giorno e ha ribadito la sua posizione di “Innocente”. Lo scandalo però è già scoppiato e ci si chiede se anche altri ballerini di Ballando con le Stelle siano stati contagiati. Intervenuta in studio, Milly Carlucci ha voluto specificare che sono tutti sani. In particolare Rosita Celentano, ovvero l’allieva affidata a Samuel Peron, è risultata negativa già a due tamponi. Nonostante l’intoppo, il ballerino e la concorrente continuano a lavorare insieme adottando le dovute misure di sicurezza. Samuel si trova infatti a casa e istruisce la Celentano tramite video, insegnandole i passi e controllando i suoi progressi da remoto.