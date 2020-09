Tale e Quale Show 2020 – Quando in tv? – La giuria

Tale e Quale Show 2020 sta per aprire i battenti: il talent musicale è pronto a sbarcare su Rai 1 con la sua nuova edizione. Quando ci sarà in tv? La risposta è semplice: il 18 settembre, in prima serata.

Ancora una volta troveremo Carlo Conti alla guida di tutti gli appuntamenti. Sarà lui a gestire i vari concorrenti e persino la giuria, sempre nel rispetto delle attuali norme sul distanziamento.

Tale e Quale Show 2020 – Le novità

L’emergenza sanitaria ancora in corso ha imposto a tutti i volti noti dello spettacolo di rispettare delle misure di sicurezza molto precise. Anche Tale e Quale Show 2020 si dovrà adeguare quindi alla normativa. “Avevamo solo una sala trucco dove i protagonisti erano insieme, mentre oggi dobbiamo adeguarci per avere gli spazi distanti”, ha detto il presentatore a Radio Corriere. Anche per quanto riguarda il pubblico ci sarà un ridimensionamento: solo 150 persone presenti e una distanza di un metro e mezzo fra uno spettatore e l’altro. Data l’impossibilità di gestire la fase di reclutamento dal vivo, tutti i vip che hanno scelto di partecipare allo show hanno potuto inviare un video da casa. “Abbiamo valutato i provini artigianali in modo un po’ diverso dal solito”, ha aggiunto Conti, “spero che siamo riusciti, ma ne sono certo, a tirare fuori un cast di livello, anche per festeggiare la decima edizione.

Le anticipazioni su Tale e Quale Show 2020 ci rivelano che saranno dieci i concorrenti che vedremo in studio, cinque uomini e cinque donne. Alcuni si stanno allenando duramente anche a livello fisico, preferendo perdere dei kg in più. “Il cast è variegato”, ha aggiunto il conduttore, “da nomi più consolidati a nomi anche nuovi”. Il compito del programma dopo tutto è anceh di lanciare a chi è alle prime armi. La giuria invece è tutta confermata: Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello saranno i giudici principali. A loro si unirà un quarto elemento, diverso in ogni puntata.