Una burocrazia sempre più on line

Sempre più italiani affidano i loro servizi attraverso una burocrazia telematica che sta diventando molto più affidabile di quella fisica. Non è un paradosso quanto la capacità di ottenere risultati in così breve tempo.

Servizi per tutte le esigenze

La capacità di essere immediati è praticamente ciò che premia, ad esempio, alcuni sistemi ormai di fondamentale importanza. Ad esempio, i servizi di Inps on line sono diventati necessari per svolgere ogni aspetto burocratico per quanto riguarda il mondo del lavoro. Già partendo dall’iscrizione ai servizi on line, l’utente comprende come nulla è lasciato al caso, potendo contare su due tipi di pin.

Il primo è quello ordinario per consultare i propri dati sulla posizione contributiva o in merito alla propria pensione: soprattutto una fascia più anziana di utenti scopre effettivamente quale è stato il percorso lavorativo, o per meglio dire quale è stato il percorso che è stato realmente regolarizzato.

Il secondo tipo di pin è quello dispositivo che è stato istituito proprio per garantire l’assoluta sicurezza dell’utente che va a compiere determinate richieste, e per ottenerlo bisogna comunque garantire il proprio documento d’identità, per poter così richiedere le prestazioni e i benefici di cui si ha diritto economicamente parlando.

L’aiuto dei Caf

In tutto questo, un utente può essere aiutato dal Caf o patronato di propria fiducia. In particolare, sempre più persone si sono affidate loro per ottenere la Naspi Com, e

per ricevere gli ultimi 30 giorni di disoccupazione, che non viene accreditata per tacito accordo, ma bisogna formulare l’apposita domandina, da far inviare al sindacato attraverso modalità telematica Inps e all’indirizzo mail della sede Inps cui apparteniamo. Spesso, va inoltrata in due sedi: la prima quella che ha accettato la domanda e la seconda, spesso quella del capoluogo di provincia, che va ad elaborarla con ogni probabilità.

Sono finiti i tempi di Johnny Stecchino

Per i pochi (speriamo…) furbini, l’Inps ha comunque una struttura tale da poter evitare ogni tipo di raggiro. Sono sempre di meno, infatti, i casi alla Johnny Stecchino, per riprendere il personaggio creato dall’attore Roberto Benigni che, nonostante sia fondamentalmente onesto, per arrotondare lo stipendio froda la propria assicurazione simulando vistosamente di aver una sorta di tic al braccio dovuto ad un incidente.

Un episodio spassoso, sicuramente, soprattutto quando incontra il dott. Randazzo, funzionario statale inviatogli regolarmente dall’Inps, davanti al quale agita vistosamente il braccio per ingannarlo. Il gioco reggerà fino a quando, nella villa di un ministro, incontra nuovamente per caso, il funzionario anch’esso invitato alla festa, ed è così scoperto. Erano i tempi della burocrazia fisica, ora con quella telematica non c’è modo per farla franca.