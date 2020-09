Vendicativi per amore: quali sono i segni con questa caratteristica

Vendetta, che parola grossa. E pesante. Ci sono alcuni segni che non riescono a fare a meno di vendicarsi quando una storia d’amore finisce in malo modo, ad esempio per un tradimento. Ci sono mille modi con cui questi segni riescono a far sentire l’altro in colpa, con precise strategie, scenate, gesti che puntano a isolare il partner, improvvisamente diventato un avversario. Piccoli gesti e atteggiamenti – non contempliamo, in questo articolo, comportamenti estremi – che puntano ad abbattere l’autostima della controparte.

1)Scorpione

È considerato il più vendicativo dei segni, probabilmente perché è anche uno dei più passionali, uno che l’amore lo vive quasi come una sensazione epidermica, come un secondo vestito. Perdere quell’abito in malo modo lo fa sentire, appunto, nudo, fragile, spogliato delle sue difese. E certamente, di fronte a questo scenario, lo Scorpione proprio non ce la fa a stare zitto e fermo. O, meglio, non dirà una parola. Ma, contemporaneamente, escogiterà mille strategie per fare terra bruciata attorno al partner e costruire attorno allo stesso la fama di persona sleale.

2)Capricorno

Vendicativo all’eccesso. Se qualcuno lo tradisce – o se crede che qualcuno lo abbia tradito – quel qualcuno sarà condannato dal capricorno a soffrire moltissimo. Il segno adotterà la strategia del silenzio, intervallata da brevi momenti in cui farà credere che sia di nuovo tutto come prima, per poi scomparire nuovamente. E il partner si ritroverà su una specie di montagna russa emotiva. Ovviamente il gioco andrà avanti fino a quando il partner stesso glielo permetterà. Ovvero fino a quando non deciderà di affrontarlo apertamente o sparire pure lui, ricambiando il favore.

3)Ariete

Non poteva mancare l’ariete in questa classifica. Se qualcuno gli fa del male non perdona e non gli dà neppure modo di scusarsi o di porre rimedio a una sua eventuale mancanza. Chiude la porta, dopo essersi arrabbiato moltissimo e aver sfogato la sua frustrazione urlando. Non è un segno che perdona e l’idea di essere stato tradito ferisce moltissimo il suo orgoglio e lo porta a reagire rompendo ogni rapporto con la persona cui imputa un comportamento sleale.

4)Cancro

Il dolce cancro è però un segno estremamente vendicativo quando qualcuno gli fa del male o lo ferisce. Vive malissimo la rottura d’amore e all’inizio, non riuscendo a tollerare il dolore, cercherà di continuo il partner, gli chiederà spiegazioni, si lascerà andare a pianti dirotti. A un certo punto, però, riacquistando compostezza e orgoglio, capirà di dover rompere a sua volta. E a quel punto non si farà più sentire, fino a che non sarà proprio l’ex a cercarlo con una scusa. Quindi, il cancro gli offrirà, su un piatto d’argento, la sua vendetta sotto forma di un atteggiamento glaciale. Il suo motto è che la vendetta sia un piatto da servire freddo.

5)Leone

Il leone è un segno molto generoso e altruista in coppia, ma può diventare estremamente vendicativo se toccato nell’orgoglio. Così, se scopre un tradimento – o se nota alcuni atteggiamenti poco opportuni nel partner – si arrabbia molto e chiude la porta senza dare al compagno, ormai ex, la possibilità di spiegare alcunché. Talvolta, infatti, ci possono anche essere degli equivoci, soprattutto per colpa dei social, ma il leone non vuole stare a sentire alcunché.