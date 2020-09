Alfonso Signorini non ha paura di niente | Al GF Vip torna il pubblico

Alfonso Signorini non ha paura di niente e si mostra pronto al grandissimo inizio pieno di colpi di scena. Il conduttore infatti, non si tira indietro e racconta al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni quanto sia forte la sua emozione ma anche la voglia di ricominciare.

Il Grande Fratello Vip dopo tantissime peripezie è finalmente pronto per il grande inizio in prima serata il 14 Settembre su Canale 5. Alfonso Signorini durante questi ultimi giorni ha così deciso di raccontare quello che realmente pensa di questa nuova edizione ma soprattutto della scelta di far venire il pubblico nello studio. Quali sono state le sue parole?

Nessuna paura per Alfonso Signorini

Il conduttore Mediaset è eccitato per il grande inizio e al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni che importanti. Signorini racconta così la sua emozione: “Un filo di paura deve esserci sempre, la troppa sicurezza ti frega. Ma non deve tappare le ali alla voglia di improvvisare. Divertirsi e trasmettere qualcosa al pubblico. Mi sento ancora più rilassato: è scomparsa quell’ansia latente legata al debutto e alle responsabilità”.

Il Grande Fratello Vip andrà così in onda per ben 13 settimane, arrivando così fino ai primi mesi di dicembre per ben due appuntamenti settimanali il lunedì e il venerdì. Alfonso Signorini ha così confessato: “Forti degli investimenti pubblicitari, abbiamo deciso di rifarlo e andremo in onda dal 13 settembre”.

Torna il pubblico al GF Vip

Alfonso Signorini confessa che, all’interno dello studio di Cinecittà ci sarà presente anche il pubblico che, fino all’ultimo rischiava di non esserci a causa del Covid-19. Una scelta molto pensata ma soprattutto studiata da parte degli autori del reality che, hanno deciso di rischiare il tutto per tutto seguendo comunque tutte le leggi contro il Coronavirus.

Il conduttore ha così spiegato all’interno del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: “Si, ma con tutte le precauzioni del caso. Prima avevano 320 persone, adesso saranno 100. Stiamo anche valutando di mantenerle fisse per due puntate. Comunque, avere di nuovo il pubblico è bellissimo. C’è bisogno di calore e partecipazione, sia per me che per chi ci segue da casa”.