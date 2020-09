Apple Watch 6 pronto a debuttare: un indizio ne rivela la prossima uscita

Apple nel corso degli anni ha conquistato la principale fetta di mercato per quanto riguarda gli smartwatch, creando di fatto una nicchia di appassionati di questo tipo di dispositivi un po’ come accadde agli esordi degli smartphones, dove fu proprio la casa della mela morsicata a sviluppare i dispositivi che conosciamo oggi.

Annuncio in arrivo

Apple infatti, nonostante la concorrenza che nel corso degli anni si è fatta sempre più competitiva ha mantenuto il proprio status di brand principale, ecco perchè la serie degli Apple Watch, arrivata alla 5° serie viene considerata un punto di riferimento per sportivi e appassionati di tecnologia, e il lancio di una nuova serie viene seguita da particolare attenzione: il portale 9to5Mac rivela un’indiscrezione che potrebbe concretamente anticipare l’annuncio della 6° serie di Apple Watch, tanto che il noto insider Jon Prosser parla di un annuncio tramite comunicato stampa nei prossimi giorni se non addirittura nelle prossime ore, ed a confermare questa tempistica c’è da segnalare un particolare dettaglio:

Sugli store statunitensi e cinesi ufficiali Apple non è più possibile acquistare Apple Watch 5, ed anche per quanto riguarda gli altri paesi del mondo, le consegne previste sono molto più lunghe rispetto a qualche settimana fa.

Caratteristiche

Molto probabilmente il lancio di Apple Watch 6 avverrà in maniera contemporanea o quasi di Iphone 12 e già si parla di lancio iniziale di due modelli di Watch, per poi ampliare la gamma con modelli che verranno presentati successivamente nel corso del 2021. Tra le funzioni principali dove Apple sembra puntare molto c’è il monitoraggio dell’ossigeno del sangue come principale punto di forza della nuova serie, mentre sembrano smentiti i rumors che vedevano l’implementazione della misurazione della pressione sanguigna, così come l’idea da parte della casa di Cupertino di sviluppare una sorta di Watch “low cost” o SE, come già avvenuto per la serie Iphone in passato.